Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Im November ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk im Vergleich zum Vormonat weiter gesunken. Aktuell sind 8565 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 175 (Minus 2,0 Prozent) weniger als im Oktober und 466 (Minus 5,2 Prozent) weniger Arbeitslose als im November 2017.

Die Arbeitslosenquote hat sich nicht verändert und beträgt 2,6 Prozent. In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote wie auch im Vormonat 3,0 Prozent. "In diesem Monat ist die Arbeitslosigkeit auf einen Tiefstand gesunken, eine zum Jahresende hin sehr gute Entwicklung", so K. Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. Im November waren 7 982 freie Stellen gemeldet, 110 weniger als im Vormonat (Minus 1,4 Prozent), jedoch 564 mehr als November 2017.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 2,9 Prozent (Vormonat 3,0 Prozent). Es waren im November 2340 Menschen arbeitslos gemeldet, 101 weniger als im Vormonat, 154 weniger als im November 2017. Neu oder erneut arbeitslos meldeten sich 612 Menschen, 711 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1267; 16,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.