Neckar-Odenwald-Kreis. (Wd) Der Kreistag hatte am Montag in der Stadthalle Buchen sehr viel mit Zahlen zu tun. So wurde der Haushalt 2018 von Landrat Dr. Brötel eingebracht und an die Ausschüsse zur Vorberatung überwiesen. Kämmerer Michael Schork präsentierte zuvor das umfangreiche Zahlenwerk der Jahresrechnung 2016. Hervorgehoben wurden höhere Schlüsselzuweisungen und mehr Grunderwerbssteuer, geringere Personalaufwendungen, Verbesserungen im Sozialbereich, aber ein höherer Nettoressourcenbedarf im Jugendhilfebereich und ein höherer Verlustausgleich bei den Neckar-Odenwald-Kliniken. Insgesamt habe dies zu einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis und einer geringeren Kreditaufnahme geführt.

Zur Erinnerung: Bei der Haushaltsplanung 2016 waren etwa 4,9 Mio. Euro als Ergebnis geplant, im Finanzhaushalt Investitionen von 23,7 Mio. Euro sowie Kreditaufnahmen in Höhe von 11,5 Mio. Euro vorgesehen. Schork konnte jedoch berichten, dass man trotz beträchtlicher Mehraufwendungen das Gesamtergebnis um 1,15 Mio. Euro verbessern konnte. Die Schlüsselzuweisungen des Landes stiegen sogar um 2,1 Mio. auf 23,8 Mio. Euro an. Bei der Grunderwerbssteuer wurden 355.000 Euro mehr eingenommen. Bei den Sozialen Hilfen wurden anstatt 39,8 lediglich 38,7 Mio. Euro aufgewendet und somit 1,1 Mio. Euro weniger ausgegeben. Die Hilfe für Flüchtlinge stieg von 1,8 auf 2,4 Mio. Euro. Auch im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wurden fast 1,9 Mio. Euro mehr aufgewendet als ursprünglich vorgesehen. Bei den Individuellen Hilfen für junge Menschen bezifferte Schork die Mehraufwendungen mit 1,5 Mio. Euro.

Der Verlustausgleich für die Kliniken stieg von geplanten 3,9 auf schließlich 6,5 Mio. Euro an. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit blieben um fast 11 Mio. Euro unter dem Planansatz, weil etwa 3,6 Mio Euro weniger für die Unterbringung von Flüchtlingen aufzuwenden waren, sich die Sanierung des Ganztagesgymnasiums Osterburken mit 1,5 Mio. Euro zeitlich ebenso verschob wie die Erneuerung der Leitstellentechnik in Mosbach mit 1,4 Mio. Euro. Abschlagszahlungen für den Breitbandausbau kamen mit 3,6 Mio. Euro teilweise erst 2017 zur Auszahlung. Bei den Krediten verwies Schork auf eine Sondertilgung von fast 3,7 Mio. Euro. Rund 35 Mio. Euro waren 2016 an Schulden vorgesehen, tatsächlich waren es dann 27,2 Mio. Euro.

Einstimmig billigte der Kreistag das Zahlenwerk. Der Jahresüberschuss in Höhe von sechs Mio. Euro wird den Rücklagen zugeführt. Zuvor hatten die Fraktionen der Kreisverwaltung mit Landrat Dr. Brötel sowie dem Kämmerer und seinem Team beste Arbeit bescheinigt und Zustimmung fürs Zahlenwerk 2016 signalisiert.

Kreisrat Klaus Gramlich erklärte für die CDU, bei Betrachtung der reinen Zahlen bestehe kein Grund zur Sorge um die Finanzen des Kreises. Aber bei den Finanzen der Kliniken frage man sich, was passiere, wenn diese nicht so schnell wie gewünscht in einen Bereich geführt werden können, der noch als "haushaltsverträglich" bezeichnet werden könne? Gramlich betonte mit Blick auf das Ganze, es sei ordentlich gewirtschaftet worden, man habe vorausschauend geplant und beim Haushaltsvollzug mit Vorsicht gehandelt.

Der Haushalt habe sich besser entwickelt als bei der Aufstellung zu erwarten war, betonte für die SPD Kreisrätin Heide Lochmann. "Wo wir noch besser werden müssen, ist der Gesundheitsbereich", forderte sie. Insgesamt sei 2016 ein finanziell gutes Jahr gewesen und sie dankte der Kreisverwaltung für die ausgezeichnete Arbeit.

Für die Freien Wähler verdeutlichte Kreisrat Thomas Ludwig, dass beim Kliniken-Defizit von 6,5 Mio. Euro weder Gewöhnungseffekt noch Gleichgültigkeit Einzug halten dürfen. Letztlich komme die Ergebnisrechnung des Kreishaushalts 2016 trotz aller Turbulenzen einer Punktlandung gleich.

Auch die Kreisräte Gabi Metzger für die Grünen und Achim Walter (FDP) fanden Positives im Zahlenwerk. Es sei aber nicht selbstverständlich für den Landkreis, die Defizite einfach so zu stemmen. Die gute Finanzsituation mache es möglich, das zu schultern. Bei den Kliniken könne noch keine Entwarnung gegeben werden, fand Metzger.

Für das Rechnungsprüfungsamt erklärte Brigitte Schweizer, trotz der großen Herausforderungen aufgrund der zugewiesenen Flüchtlinge sei es gelungen, mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rund sechs Mio. Euro für die Zukunft finanzielle Spielräume zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung zu wahren. Der Landkreis könne mit dem erreichten positiven Jahresabschluss zufrieden sein, die Verschuldung müsse aber unbedingt im Blick behalten werden.