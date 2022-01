Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) In den meisten Ecken der Region schaute er nur vorübergehend vorbei, der echte Winter mit richtig Schnee und allem, was halt so dazu gehört. Ein eher "kurzes Gastspiel" prophezeiten Meteorologen daher durchaus treffsicher schon vor dem vergangenen Wochenende. Nur in den Höhenlagen des Kreises verlängert sich jenes Gastspiel ein wenig: Beim Blick von der Asbacher Höhe hinüber Richtung Katzenbuckel etwa ist rund um den ehemaligen Feuerberg noch zartes Weiß auszumachen. Ein irgendwie dann doch etwas passenderes Bild als das vom Thermometer, das rund um den Jahreswechsel schon mal 15 Grad anzeigte.

Wasserflächen im Wald wirkten wie verzaubert. Foto: Rüdiger Busch

Apropos Bild: Das machen sich unsere RNZ-Fotografen in der Region immer wieder gerne selbst – bisweilen auch aus ganz besonderer Perspektive. Schnee ist da dann ein höchst willkommenes, schmückendes Beiwerk, das der bei uns reichlich vorhandenen reizvollen Landschaft eine besondere Note zu verleihen mag. Kein Wunder also, dass in den letzten Ferientagen noch ein paar freiwillige Haus- nein: Außer-Hausaufgaben erledigt wurden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Auch ein Kurzbesuch kann Eindruck machen

"Heute Morgen habe ich meinem Fotorucksack und das Stativ in den Kofferraum verstaut und mich auf den Weg nach Weisbach gemacht um einige Aufnahmen zu machen", schrieb Heinz Staab am Samstagmorgen der RNZ-Redaktion. Seine Aufnahmen entstanden rund um Weisbach – und zeigen eindrucksvoll, warum die Gegend um Waldbrunn völlig zu Recht Winterhauch genannt wird. Fotograf Staab hat sie am Samstagfrüh jedenfalls als "sehr stimmungsvoll" wahrgenommen, so der Lohrbacher.

Neue Motive findet in der Region dank Drohne immer wieder Thomas Kottal. Nach dem ersten Schneefall im neuen Jahr zog es den freien Mitarbeiter der RNZ zwischen Feier- und Sonntag nach draußen, natürlich nicht ohne Kamera und Drohne im Gepäck. Noch auf Gemarkung der Stadt Mosbach stieß Kottal auf eine außergewöhnliche Ansicht, die ein wenig von Stefan Bogners Bildband "Escapes. Traumrouten der Alpen" inspiriert scheint. "Besonders interessant sah heute die Dorfstraße in Nüstenbach aus, die sich in Serpentinen zur L527 zieht", beschrieb Thomas Kottal nach seiner winterlichen Fototour das Festgehaltene.

Foto: Silke Egenberger.

Ob das geschwungene schwarze "S", das sich so kräftig von der in flächiges Weiß getauchten Landschaft abhebt, nun für Schnee oder doch eher für Serpentine stehen mag, wir wissen es nicht. Schön ist es allemal – und das fängt ja auch mit "S" an. Genauso wie der winterliche Sonnenuntergang, den RNZ-Leserin Silke Egenberger am Sonntag bei Hainstadt festgehalten halt, als sich die letzten Strahlen stimmungsvoll ihren Weg durch einen alten Baum am Wegesrand bahnten.

Dann begann das große Tauen und der Schneemann sagte „Tschüss“... Foto: Joachim Casel

Auch in Buchen konnte man sich im neuen Jahr über Schnee freuen. Und besonders glücklich waren natürlich viele Kinder, die gleich Schneemänner bauten. Diese trotzten am Wochenende noch dem "großen Tau", mussten dann aber nach und nach doch den steigenden Temperaturen Tribut zollen. Ob wohl schon bald wieder die Zeit für neue Schneemänner kommt? Aber auch die Erwachsenen lockte es nach draußen, die bei Waldspaziergängen die frische, kalte Luft und die weiße Landschaft genossen. Und wer weiß: Vielleicht hält das noch junge Jahr noch einige Schneetage bereit ...