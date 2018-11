Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) Plötzlich war er da, der Einbruch der kalten Jahreszeit. Am Montagmorgen schickte der Winter seine Vorboten und kleidete die Landschaft und die Straßen in der Region teilweise in ein schneeweißes Kleid - wie hier auf der Bundesstraße B27 bei Höpfingen. Glücklicherweise scheinen die Autofahrer in diesem Jahr gut gerüstet zu sein, denn es kam zu keinen größeren Vorkommnissen, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Anfrage der RNZ mitteilte.