Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) In zehn Tagen enden die Sommerferien. Die Hoffnung auf ein "normales" neues Schuljahr, die viele Schüler, Eltern und Lehrer vielleicht noch beim Start in die Ferien hatten, hat sich inzwischen in Luft aufgelöst. Auf die steigenden Infektionszahlen und die Tatsache, dass ein Großteil der Schüler nicht geimpft ist – weil es überhaupt noch keinen Impfstoff für unter Zwölfjährige gibt –, hat das Kultusministerium vor einer Woche reagiert. "Die Pflicht zum Tragen einer Maske gilt zunächst einmal so lange, wie die Corona-Verordnung Schule gültig ist. Es ist also noch nicht abzusehen, ob die Maskenpflicht über das ganze Schuljahr hinweg besteht, das hängt auch davon ab, wie sich das Pandemiegeschehen weiter entwickelt", schreibt das Kultusministerium auf RNZ-Nachfrage.

Wir haben bei Ärzten, Schulleitern, Elternvertretern und Schülersprechern nachgefragt, was sie von der unbefristeten Maskenpflicht an der Schule halten.

> Tobias Majer (Rektor der Realschule Osterburken): "Ich freue mich zunächst über die Planungssicherheit, die man nun hat, weil das Kultusministerium schon frühzeitig die neuen Regeln bekannt gegeben hat. Da bleibt uns bis zum Schulbeginn noch einige Zeit, um uns darauf einzustellen. Mit Problemen rechne ich nicht. Die Schüler kennen das ja schon von vor dem Lockdown und auch bei den Lehrern ist die Akzeptanz sehr groß. Insgesamt erachte ich die Vorgaben des Ministeriums als wichtig und richtig, denn gerade bei Jugendlichen würden die Infektionszahlen ja deutlich zunehmen. Hier gilt es, gezielt entgegenzuwirken."

> Dr. Martina Teinert (Fachdienstleitung Gesundheitswesen im Landratsamt): "Die Maskenpflicht ist – neben den Tests – ein sinnvolles Mittel, um die Schüler selbst, deren Familien sowie die Lehrkräfte vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Die hohe Zahl an infizierten Reiserückkehrern und die steigende Inzidenz hier im Landkreis zeigen uns, wie dynamisch sich das Infektionsgeschehen zum Ferienende entwickelt. Der Großteil der Schülerinnen und Schüler ist noch nicht (vollständig) geimpft und vor allem die Ungeimpften müssen besonders geschützt werden. Durch das Tragen einer Maske kann erneuten Schulschließungen und den damit verbundenen enormen psychischen Belastungen vorgebeugt werden."

Hintergrund Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt nach den Sommerferien für alle Schularten im Land – und zwar unabhängig von der Inzidenz in der Region. Ausnahmen gibt es beispielsweise im Sportunterricht, im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten, in Zwischen- und Abschlussprüfungen (sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen eingehalten wird), bei der [+] Lesen Sie mehr Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt nach den Sommerferien für alle Schularten im Land – und zwar unabhängig von der Inzidenz in der Region. Ausnahmen gibt es beispielsweise im Sportunterricht, im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten, in Zwischen- und Abschlussprüfungen (sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen eingehalten wird), bei der Nahrungsaufnahme sowie in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude, solange der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

> Sven Feiler (Elternbeiratsvorsitzender am GTO in Osterburken): "Solange die Kinder nicht alle geimpft sind, finde ich das Masketragen sinnvoll. Da für einige Altersgruppen gar kein Impfstoff zur Verfügung steht, sollten keine Schüler benachteiligt werden. Solange die Schüler im Unterricht auf ihrem Platz sitzen und annähernd der Abstand eingehalten werden kann, finde ich, können die Schüler nach den ersten 14 Tagen die Maske im Unterricht absetzen. Der Unterricht ohne Maske ist sowohl für Schüler als auch für Lehrer von Vorteil, da die Mimik des Sprechenden zu sehen ist, das macht im Unterricht sehr viel aus. Sobald sie das Klassenzimmer verlassen – Maske. Für Grundschüler sollte das gleiche gelten. Außerhalb des Klassenzimmers Maske ja, ansonsten nein."

> Marcus Wörner (bisheriger Elternbeiratsvorsitzender der Jakob-Mayer-Grundschule Buchen): "Ganz oben steht natürlich die Gesundheit der Kinder: Masken schützen, und ich hoffe, dass sie mit dazu beitragen, dass es in diesem Herbst und Winter nicht zu Schulschließungen kommt. Im Grundschulbereich und vor allem bei den ganz kleinen Kindern sehe ich eine generelle, unbefristete Maskenpflicht aber doch kritisch, zumal die Schüler ja regelmäßig getestet werden."

> Prof. Dr. Eva Rass (Honorarprofessorin der Hochschule Mannheim und analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin): "Die Maske beeinträchtigt den Träger vor allem dadurch, dass sie als lästig empfunden wird. Das kann sich dann wiederum psychisch auswirken. Der US-amerikanische Psychologe Edward Tronick hat jedoch in einer aktuellen Studie gezeigt, dass sich auf der zwischenmenschlichen Ebene durch das Tragen der Maske nichts verändert, da die emotive Ebene vor allem über die Augen sowie über die Stimme vermittelt wird. Die Stimme spielt hierbei eine große Rolle. Wenn jemand Maske trägt, wird die Kommunikation somit nicht eingeschränkt. Je mehr ich mich mit der Sinnhaftigkeit der Maske identifizieren kann, das heißt zum Gesundheitsschutz, desto weniger leide ich psychisch und emotional darunter. Letztendlich müssen Zahnarzt und Chirurg diese Befürwortung schon immer leisten."

> Heike Busch (r.) und Tanja Leitz (Rektorin und Konrektorin der Jakob-Mayer-Grundschule Buchen): "Es ist damit zu rechnen, dass gerade in den Grundschulen, wo die Kinder nicht geimpft und nur wenige über eine Genesung immunisiert sind, die Infektionszahlen im Herbst steigen werden. Um zu verhindern, dass es zu vermehrten Infektionen im Bereich Schule kommt und letztlich auch, um nie wieder Schließungen oder Teilschließungen erleben zu müssen, können wir die Maskenpflicht – gerade zu Beginn des Schuljahres – gut nachvollziehen. Im Vergleich zu erneuten Schließungen empfinden wir das Tragen einer Maske als deutlich kleineres Übel. Wir versuchen, die Vorgaben mit Augenmaß umzusetzen, besprechen Sinn und Nutzen mit den Kindern und schaffen durch Rhythmisierung des Unterrichts am Schulvormittag mehrere Maskenpausen an der frischen Luft. Die Erfahrungen aus dem letzten Schuljahr zeigen, dass viele Kinder sehr eigenständig und verantwortungsbewusst mit ihren Masken umgehen und Einschränkungen kaum wahrnehmen. Klar, dass alle froh sein werden, wenn wir die Masken nicht mehr brauchen, aber wir haben gesehen, dass die Kinder insgesamt gut damit zurechtkommen."

> Dr. Wolfgang Beck, Kinderarzt in Neckarelz: "Ich bin gegen die Maskenpflicht im Unterricht. Auf dem Schulweg und in den öffentlich zugänglichen Bereichen der Schulen finde ich sie in Ordnung. Denn warum sollte es im Unterricht, an einem fest zugeordneten Sitzplatz, anders sein als im Restaurant, in Kinos oder auch im Fußballstadion? An allen diesen Orten muss man seine Maske bis zu seinem Sitzplatz aufbehalten – und kann sie dort absetzen. Ich möchte aber betonen, dass das keine medizinische, sondern einzig und allein meine persönliche Meinung ist."

Hintergrund Demaskiert Rüdiger Busch über die unbefristete Maskenpflicht an den Schulen In den Clubs und Diskotheken im Land könnten schon bald die Masken fallen, hat die RNZ am Mittwoch berichtet. Das freut mich für die Partygänger, die sich ja seit eineinhalb Jahren zurücknehmen mussten. [+] Lesen Sie mehr Demaskiert Rüdiger Busch über die unbefristete Maskenpflicht an den Schulen In den Clubs und Diskotheken im Land könnten schon bald die Masken fallen, hat die RNZ am Mittwoch berichtet. Das freut mich für die Partygänger, die sich ja seit eineinhalb Jahren zurücknehmen mussten. Nun können sie – geimpft, genesen oder getestet – wieder ungezwungen feiern und tanzen. Landauf, landab stehen die Zeichen auf Lockerung. Nur in den Schulen werden die Zügel angezogen, obwohl die Schüler ja weiterhin regelmäßig getestet werden: Statt für 14 Tage nach den Sommerferien, wie von Ministerpräsident Kretschmann Ende Juni verkündet, gilt die Maskenpflicht nun plötzlich unbefristet und unabhängig von der Inzidenz – ohne Aussicht auf ein Ende. Der Gedanke, dass ihr Kind möglicherweise das ganze Schuljahr über Maske tragen muss, sorgt bei vielen Eltern verständlicherweise für Unmut. Um nicht missverstanden zu werden: Ich bin ein Freund der Maske, und ich bin davon überzeugt, dass sie uns beim Kampf gegen dieses tückische Virus große Dienste geleistet hat und weiter leisten wird. Als Normalzustand darf das Masketragen aber nicht angesehen werden: Es bleibt eine besondere Antwort auf eine besondere Herausforderung. Umso wichtiger ist es, abzuwägen und zu differenzieren: Für mich macht es schon einen Unterschied, ob wir bei diesem Thema von Jugendlichen oder von Kindern sprechen. Ist es angemessen, dass wir sechsjährigen Schulanfängern zumuten, ihre neuen Lehrer und ihre neuen Mitschüler nur mit Maske zu erleben – und das über Monate? Wie geht es den Fünftklässlern in ihrer neuen Umgebung, wenn kaum Aussicht besteht, dass sie irgendwann in diesem Schuljahr die Maske ablegen können? Und wie muss den Schülern ihre strenge Maskenpflicht vorkommen, wenn sie auf andere, kaum regulierte Lebensbereiche blicken? Das alles zeigt, dass diese Entscheidungen wohlüberlegt und wohlbegründet sein müssen. Umso mehr hat mich das Vorgehen des Kultusministeriums irritiert. Am Freitag vor einer Woche trudelte um 18.21 Uhr eine Pressemitteilung in den Redaktionsstuben ein mit dem Titel "Corona-Verordnungen Schule und Kita angepasst". Weder in der Überschrift, noch in der Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen ist da von der Maskenpflicht die Rede. Nur der aufmerksame Leser stößt, gut versteckt in der Mitte des Textes, auf das Thema. Von einer Begründung und weiterführenden Erläuterungen keine Spur. Außer der RNZ hat zunächst keine der großen Zeitungen im Land und auch nicht der SWR herausgelesen, dass die Maskenpflicht nicht mehr für 14 Tage, sondern unbefristet gilt. Die Strategie der Pressestelle ist offensichtlich aufgegangen! Ein Lob hat sich das Kultusministerium dafür aber nicht verdient. Im Gegenteil: Wer so mit den Eltern und Schülern umgeht, demaskiert sich selbst.

> Zahide Akdere (Schülersprecherin am EBG in Adelsheim): "Grundsätzlich kann ich gut nachvollziehen, dass die Maskenpflicht an Schulen erhalten bleiben soll, um weitere Infektionen zu verhindern. Auch der Großteil meiner Mitschüler hat Verständnis für die Regelung. Vor allem da insbesondere viele der jüngeren Schüler noch nicht geimpft sind und es teilweise sogar aufgrund ihres Alters noch nicht dürfen. Nichtsdestotrotz ist die Maskenpflicht eine Einschränkung im Schulalltag, wenn auch meiner Meinung nach die angemessene Entscheidung angesichts der aktuellen Lage."

> Natascha Lettau, Schulleiterin der Grundschule Aglasterhausen: "Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Maskenpflicht doch nur für eine gewisse Zeit besteht. Denn besonders für die Grundschulkinder ist es schwierig, wenn die Mimik komplett fehlt. Die Ansprache ohne Maske ist eben doch eine andere als die mit. Deutliche Ansagen kommen da leider nicht immer so deutlich an, wie man sich das wünschen würde. Auch der Geräuschpegel verändert sich, wenn die Kinder eine Maske tragen müssen. Und für die Erstklässler ist die Situation noch einmal besonders: Sie kennen ihre Lehrer dann nur mit Maske. Ich hoffe also auf eine baldige nächste Modifikation der Vorgaben. Aber es wird insgesamt wohl weiter schwierig bleiben mit der Planung. Wir müssen flexibel bleiben, denke ich."