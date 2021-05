Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Klimaschutz vor Ort funktioniert nicht durch das vollmundige Ankündigen von Zielvorgaben, auf die Landkreis und Kommunen sowieso nur begrenzt Einfluss haben, sondern durch nachhaltiges Handeln. Davon ist Landrat Dr. Achim Brötel überzeugt, und dementsprechend deutliche Worte fand er für einen Antrag der Grünen-Fraktion, der sich auf ein ambitioniertes Positionspapier des Landkreistags bezog. Dass die Grünen der Kreisverwaltung zudem unterstellt haben, das Thema Klimaschutz "verbummelt" zu haben, ließ Brötel nicht auf sich und seinen Mitarbeitern sitzen: Mit einer 32-seitigen Vorlage, einer zwölfseitigen Rede und einer anschaulichen Präsentation machten der Landrat und seine Mitarbeiterin Melanie Rudolf deutlich, dass der Landkreis in Sachen Klimaschutz eher Vorreiter als Nachzügler ist.

Im Landkreis-Ranking vorne dabei

Melanie Rudolf stellte die wichtigsten Ergebnisse des Statusberichts kommunaler Klimaschutz in Baden-Württemberg vor. Während der Neckar-Odenwald-Kreis im Bereich der CO2-Emissionen auch aufgrund seiner niedrigen Zahl an energieintensiven Industriebetrieben den sechstbesten Wert aller 44 Landkreise aufweist, liegt er bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf Rang sieben. Knapp 3500 Kilowattstunden grüner Strom werden im Kreis pro Jahr und Einwohner erzeugt. Davon entfallen 1002 Kilowattstunden auf die Photovoltaik. Zu Vergleich: Der Mittelwert in Baden-Württemberg liegt bei 490 Kilowattstunden pro Einwohner.

Dass das Thema Klimaschutz bei den Bürgern im Kreis längst angekommen ist, zeigte Melanie Rudolf anhand weiterer Daten auf: So wird die Energieberatung für Hausbesitzer hierzulande überdurchschnittlich gut angenommen (Rang 7), ebenso das Förderprogramm "Klimaschutz plus" (Rang 2). Zudem beherbergt der Landkreis mit der Energie + Umwelt die größte Bürgergenossenschaft ihrer Art in ganz Baden-Württemberg, und mit Großeicholzheim, Heidersbach und dem Ünglert liegen drei von landesweit 53 Bioenergiedörfern in der Region.

Wenig gut schneidet der Landkreis bei der Fahrradnutzung ab: Der Fahrradverkehr macht weniger als fünf Prozent des Gesamtverkehrs aus. Der Anteil der Elektro- und Hybridfahrzeuge am Fahrzeugbestand lag 2019 bei 0,5 Prozent. Inzwischen ist er auf 1,7 Prozent gestiegen. Aktuell gibt es im Kreis 131.294 konventionell betriebene Fahrzeuge, 1662 Hybrid- und 588 Elektrofahrzeuge.

Fakten statt Zertifikate

Dass die Ergebnisse des Landkreis-Rankings nur eine überschaubare Aussagekraft haben, da die Situation vor Ort in vielen Fällen kaum vergleichbar sei, betonte Landrat Brötel zu Beginn seiner Analyse. In scharfen Worten kritisierte er – ohne einen Namen zu nennen – einen Nachbarkreis, bei dem es sich nur um den Rhein-Neckar-Kreis handeln kann. Dort stehe bis heute kein einziges Windrad, und es würden kaum erneuerbare Energien erzeugt. Dafür leiste sich dieser Kreis ein Klimaschutz-Zertifikat und einen Klimaschutz-Manager. "Wir lassen lieber Fakten sprechen", stellte Brötel fest: "Wir sind beim Ausbau der Erneuerbaren landesweit in der absoluten Spitzengruppe!" Dass der Kreis trotz einer relativ hohen Ausgangsbasis überdurchschnittliche Zuwächse zu verzeichnen habe, sei bemerkenswert: "Wir schöpfen unsere Potenziale im Bereich erneuerbare Energien hervorragend aus", betonte er und blickte auf geplante Freiflächen-Photovoltaikanlagen, welche die Bilanz demnächst weiter verbessern würden.

Auch das eigene Handeln zählt

Beim Thema Klimaschutz gehe es aber nicht nur um politische Verantwortlichkeiten, sondern "um unser ganz konkretes eigenes Verhalten". Dafür zog Brötel sein "Lieblingsbeispiel" heran, den Online-Versandhandel. Der boome, während der stationäre Einzelhandel ums Überleben kämpfe. Jede Minute würden in Deutschland 532 Pakete zurückgeschickt – "zum Umtausch, oder weil sie gedankenlos bestellt worden waren". Allein für die 280 Millionen Retouren im Jahr würden 238.000 Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Dies zeige, dass sich in den Köpfen etwas ändern müsse – auch in denen der jüngeren Generation, die bei "Fridays for Future" demonstriere.

Hintergrund > "Der Klimaschutz ist Teil der täglichen Arbeit in allen Arbeitsbereichen von Kreis und Kommunen", sagte Dr. Norbert Rippberger (CDU), "ohne es medienwirksam hinauszuposaunen oder mit Schauaktionen wie dem Stadtradeln." Die meiste Verantwortung liege aber im Verhalten jedes Einzelnen. > "Unser Landkreis nimmt fast überall Spitzenpositionen ein", betonte Martin Diblik (Freie Wähler). Deshalb müsse es das Ziel sein, nicht 2040 klimaneutral, sondern "klimapositiv" zu sein, also mehr Treibhausgase auszugleichen als zu verursachen. > Georg Nelius (SPD) erinnerte an die schwierigen Anfänge des Klimaschutzes im Kreis. Auf den heutigen Zwischenbericht und das gute Abschneiden im Land könne der Landkreis stolz sein: "Klimaschutz und Wertschöpfung vor Ort: Das ist unser Auftrag!" > "Ja, wir haben ordentliche Erfolge erzielt", sagte Amelie Pfeiffer (Grüne). Sie reichten aber nicht aus: "Wir haben unsere Ziele noch lange nicht erreicht!" Die Auswirkungen des Klimawandels seien bereits vor Ort spürbar: Ernteausfälle oder Waldschäden seien untrügliche Zeichen. Die von der Verwaltung formulierten Ziele gingen daher nicht weit genug. > Aufgrund der globalen Zusammenhänge sei der Klimaschutz kein Thema für den Kreistag, meinte dagegen Tobias Eckert (AfD). Man diskutiere hier über Projekte, die viel Geld kosteten, aber keinen Effekt auf das Weltklima hätten, da der deutsche Anteil am CO2-Ausstoß dafür zu gering sei.

Klimaneutrale Verwaltung

Der Landkreis gehe beim Energieverbrauch seiner Liegenschaften und beim Thema Dienstreisen mit gutem Beispiel voran. Bei den Verwaltungsgebäuden habe es in den letzten zehn Jahren eine CO2-Einsparung von 3089 Tonnen gegeben, bei den Kreisschulen sogar 11.897 Tonnen. Dem stünden aber auch Investitionen in Höhe von 7,3 Millionen Euro gegenüber. Da der Kreis seit 2011 nur noch Strom aus erneuerbaren Energien bezieht, seien weiter 5840 Tonnen CO2 eingespart worden. Zusammengerechnet hatte der Landkreis durch Gebäude, Fuhrpark und Dienstreisen 2020 noch einen Ausstoß von 3910 Tonnen. Abzüglich der CO2-Einsparungen durch Photovoltaik-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden bleiben noch 3614 Tonnen übrig.

Selbst dieser Wert lasse sich noch weiter herunterrechnen: Durch Klimaschutzprojekte der kreiseigenen AWN wie Biogasanlagen und Nahwärmenetze arbeite die Kreisverwaltung nicht nur klimaneutral, sondern sogar mehr als das. So komme man auf eine jährliche Kompensationsleistung von 8189 Tonnen CO2. Theoretisch könne man nun sogar noch ein Pilotprojekt der AWN in China hinzurechnen, mit dem weitere 25.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

Es geht nicht ohne Akzeptanz

Nichtsdestotrotz müsse der Landkreis weiter zulegen. Der Auftrag an die Verwaltung sei klar: Die Klimaschutzziele müssten, soweit sie vor Ort konkret beeinflussbar sind, in die tägliche Arbeit mit einfließen. Diesem Beschlussvorschlag stimmte der Kreistag – ohne die Stimmen der Grünen und der AfD – am Ende auch mit großer Mehrheit zu. Ein konkreter Fahrplan ergebe auf kommunaler Ebene aber keinen Sinn, da der Kreis beispielsweise den Ausbau der Windenergie nicht steuern könne. Statt Pläne, Gutachten oder Konzepte zu erstellen, gehe es um eine Verbesserung des Klimaschutzes vor Ort und um regionale Wertschöpfung. Eine Ausbauoffensive ohne Rücksicht auf die Menschen und die Akzeptanz vor Ort, auf das Landschaftsbild und den Umweltschutz sei die falsche Antwort auf den stockenden Ausbau der Windkraft im Land. "Wir werden über Genehmigungsanträge weiterhin unter Abwägung aller Fakten nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden – ohne dass das Ergebnis schon vorher feststeht", betonte Brötel mit Nachdruck.

Der Landkreis habe beim Thema Klimaschutz nichts verbummelt, sagte Brötel abschließend, das hätten die Fakten gezeigt. Er sei aber dankbar dafür, dass der Antrag der Grünen dazu geführt habe, das Thema und das im Kreis Geleistete in seiner ganzen Bandbreite darstellen zu können.