Buchen. (pm) Im Notfall schnell und wohnortnah auf ärztliche Hilfe zurückgreifen zu können, ist viel wert und kann sogar Leben retten. Doch die ärztliche Infrastruktur ist kein Selbstläufer. Viel Engagement und Mühe stecken dahinter, dieses Netzwerk aufrechtzuerhalten und es weiter zu verbessern. Insgesamt gibt es im Neckar-Odenwald-Kreis aktuell 205 niedergelassene Ärzte, 119 zudem an den Neckar-Odenwald-Kliniken. Rund 29 Prozent der Ärzte im Kreis sind über 60 Jahre alt, knapp 40 Prozent der Hausärzte haben dieses Alter bereits erreicht.

Seit Jahren setzen das Land Baden-Württemberg und der Neckar-Odenwald-Kreis alles daran, ärztliche Nachwuchskräfte zu gewinnen. Dass dieses bedeutende Thema nur vielschichtig zu lösen ist, zeigt auch die Zusammenkunft von Minister, Landrat, Kreisentwicklung, Klinikspitze und Landarzt-Stipendiatin. "Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um die ärztliche Versorgung dauerhaft auch im ländlichen Raum zu sichern", sagt Minister Peter Hauk, der sich auf Landesebene jahrelang für die Landarztquote eingesetzt hat.

Mit dem Start der Landarztquote im vergangenen April wurden erstmals 75 Studienplätze der Humanmedizin an Bewerber vergeben, die sich dazu verpflichten, mindestens zehn Jahre nach ihrem Studium als Landarzt zu arbeiten. Beim Auswahlverfahren wird ein besonderes Augenmerk auf persönliche Eignung und Motivation gelegt, die für den späteren Beruf an und mit den Menschen Basis sind.

"Für dieses Modell zur Gewinnung von motivierten Landärzten sind wir dem Land sehr dankbar. Langfristig können wir damit positive Effekte in der ärztlichen Versorgungslandschaft erzielen. Als ländlicher Neckar-Odenwald-Kreis legen wir noch eine Schippe drauf und vergeben jährlich bis zu vier Landarztstipendien", sagt Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Neckar-Odenwald-Kliniken Dr. Achim Brötel. Mit der Möglichkeit eines Stipendiums gebe der Landkreis nicht nur persönliche Beratungshilfe, sondern auch Zugriff auf ein fachliches Netzwerk. Obendrauf sollen monatlich 500 Euro pro Stipendiat finanziell einen Anreiz schaffen.

Im Landratsamt zuständig ist dafür Lisa-Marie Bundschuh, sie ist Leiterin der Stabsstelle Kreisentwicklung und weiß, wie mühsam die Ärztegewinnung ist: "Das Stipendium ist ein tolles Programm, mit dem wir Studierende während ihres Studiums in jederlei Hinsicht unterstützen können: finanziell, beruflich und auch privat", so Bundschuh.

Neben Lisa Schneider und Christina Egner hat im letzten Jahr auch Elena Brandner ein Landarzt-Stipendium bekommen. Sie berichtete nun Minister Hauk, Landrat Brötel und der Klinikspitze von ihren Erfahrungen.

"Innerhalb der Klinik herrscht eine sehr gute, fast schon familiäre Atmosphäre, die ich als sehr angenehm empfinde. Zwei von drei praktischen Abschnitten habe ich an den Neckar-Odenwald-Kliniken gemacht, das war gut und richtig so, denn an kleineren Krankenhäusern bekommt man viel besseren Einblick in die tägliche Arbeit", so Elena Brandner, die aus Buchen stammt.

Dem kann auch der Ärztliche Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker beipflichten: "Ich bin selbst auch ein Kind des Ländlichen Raums und habe nach einigen Stationen in der Ferne wieder zurück in meine Heimat gefunden. Mit der Zeit habe ich festgestellt, dass man in der Heimat das, was man anpackt, mit noch mehr Herzblut macht", ermuntert Genzwürker. Er freut sich, dass der Neckar-Odenwald-Kreis eine von zwei Modellregionen in Sachen ärztlicher Ausbildung auf dem Land ist.

Ein Aspekt, welcher während der Diskussionsrunde aufkam, war die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zunehmend zeige sich bei Frauen die Bereitschaft, in den Hausarztberuf einsteigen zu wollen, weiß Bundschuh. Aufgrund von Familienplanungen scheuen sich aber nicht selten junge Ärztinnen vor dem Schritt in die Selbstständigkeit. Hier müsse man gegensteuern, sind sich alle Beteiligten einig.

Hauk machte auf genossenschaftliche Modelle aufmerksam, die sich eignen, Hausarztpraxen an mehreren Stellen im Verbund zu führen.

Info: Die Bewerbungsphase für das Landarzt-Stipendium startet am 1. April. Weitere Informationen gibt es unter www.wir-fuer-mediziner.de/stipendium