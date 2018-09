Von Martin Bernhard

Neckar-Odenwald-Kreis. An der Sitze des CDU-Kreisverbandes Neckar-Odenwald wurde am Freitag ein Generationswechsel vollzogen: Auf dem Parteitag im Dorfgemeinschaftshaus Zimmern wählten die Mitglieder den Waldbrunner Bürgermeister Markus Haas zum neuen Kreisvorsitzenden. Sein Vorgänger Ehrenfried Scheuermann und dessen bisheriger Stellvertreter Dr. Thomas Ulmer wurden zu Ehrenvorsitzenden ernannt.

In seiner Kandidatenrede gab sich Markus Haas kämpferisch. "Aus Berlin werden uns Felsbrocken in den Weg geworfen", warf er der Bundesregierung vor. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen falle es immer schwerer, Kandidaten für die Kommunalwahl zu finden. Er ging auf den Generationenwechsel im Kreisvorstand ein und versprach, "Bewährtes erhalten und Neues gestalten" zu wollen. Die CDU müsse sich zum "politischen Motor der kommenden Jahre" entwickeln, forderte Haas. Entscheidungen müsse man den Bürgern besser erklären. Für den Kreis hält er u. a. die Themen ärztliche Versorgung, demografischer Wandel sowie die Breitband- und Mobilfunkabdeckung für sehr wichtig.

Die 181 Stimmberechtigten quittierten die Rede von Markus Haas nicht nur mit Applaus, sondern auch mit einem sehr guten Wahlergebnis. Bei zwei Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen votierten 173 für ihn als Kreisvorsitzenden und bescherten Haas eine Zustimmung von rund 99 Prozent. Zu seinen drei Stellvertretern wurden Martina Fischer aus Elztal, Dr. Mark Fraschka aus Neckarelz und Torsten Noe aus Buchen gewählt.

Zuvor hatte der scheidende Kreisvorsitzende Ehrenfried Scheuermann auf seine letzten Amtsjahre zurückgeblickt. Er freute sich darüber, dass Alois Gerig bei der vergangenen Bundestagswahl als Direktkandidat das drittbeste Ergebnis für die Union in Baden-Württemberg geholt hatte. Scheuermann bedauerte es, dass die beiden bisherigen Bundestagsabgeordneten Margaret Horb und Nina Warken den Wiedereinzug in das Parlament nicht geschafft hatten. "Aber ein Ergebnis wie vor fünf Jahren ist kaum wiederholbar", sagte er. Die CDU sei im Landkreis in nahezu allen Kommunen stark verwurzelt, stellte Scheuermann fest. Er forderte dazu auf, "die Erfolgsgeschichte im kommenden Jahr weiterzuschreiben." Er bleibe "nach wie vor tief engagiert in der CDU", versprach er und erhielt Standing Ovations.

Minister und CDU-Bezirksvorsitzender Peter Hauk (MdL) würdigte die Verdienste von Scheuermann und Ulmer. Scheuermann war 20 Jahre lang Kreisvorsitzender, zuvor sieben Jahre stellvertretender Kreisvorsitzender, davor zehn Jahre lang Beisitzer im Kreisvorstand. Als er im Jahr 2002 bei der Nominierung zum Bundestagskandidaten gegen Kurt Segner aus dem Main-Tauber-Kreis unterlag, habe er dies als demokratisches Ergebnis akzeptiert. "Du bist ein CDU’ler mit Leib und Seele", sagte Hauk. Mit seiner Verabschiedung gehe eine politisch erfolgreiche Ära zu Ende.

Thomas Ulmer gehörte dem Kreisvorstand seit 1985 an, zunächst als Beisitzer, seit 1998 als stellvertretender Kreisvorsitzender. Zehn Jahre lang vertrat er als Europaabgeordneter die Region in Brüssel. "Du hast uns ehrenhaft in Europa vertreten", stellte Hauk fest. Mit über 91 Prozent stimmte die Versammlung der Ernennung der CDU-Politiker zu Ehrenkreisvorsitzenden zu.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig kam direkt aus Berlin. "Was wir der Parteibasis zumuten, ist nicht immer einfach", sagte er. Zur "Causa Maaßen" meinte der Abgeordnete, dass die Rücktrittsforderung "unanständig" gewesen sei. "Jetzt muss endlich Ruhe einkehren", forderte er, "denn in vielen Fachbereichen wird eine gute Politik gemacht." Dass Volker Kauder, der von Kanzlerin Angela Merkel vorgeschlagenen Kandidat für den Fraktionsvorsitz, dem Gegenkandidaten Ralph Brinkhaus unterlegen ist, wertete Gerig als "Palastrevolution". Er zeigte sich aber davon überzeugt, dass Brinkhaus "einen guten Job" machen werde. "Jetzt müssen wir wieder an einem Strang ziehen".

Der Kreisparteitag beschloss sodann die Ziele für die Kommunalwahl, u. a. Wohnortnahe medizinische Versorgung; Digitalisierung vorantreiben; Berufliche Schulen stärken; Betreuungsangebote ausbauen und Solide Finanzpolitik.