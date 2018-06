Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk erneut gesunken. Im aktuellen Monat sind 8887 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 141 weniger als im Mai und 1029 (Minus 10,4 Prozent) weniger Arbeitslose als im Juni 2017. Die Arbeitslosenquote, also der Anteil der Arbeitslosen an allen zivilen Erwerbspersonen, hat sich um 0,1 Prozent verringert und liegt jetzt bei 2,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg beträgt 3,0 Prozent.

"Aufgrund der anhaltend sehr guten Konjunktur sind die Chancen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt hervorragend", führt Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, an.

Getragen wird der Abbau der Arbeitslosigkeit weiterhin von einer lebhaften Arbeitskräftenachfrage. Im Juni haben Arbeitgeber 1674 neue Stellen gemeldet, 337 weniger (minus 16,8 Prozent) als im Mai. Aktuell liegen der Agentur für Arbeit insgesamt 7918 offene Stellenangebote vor. Das bedeutet im Vergleich zum Vormonat ein Plus von 324, im Vergleich zu Juni 2017 sogar von 1077 (plus 15,7 Prozent).

Die große Zahl an freien Stellen zeigt, wie dringend Fachkräfte gebraucht werden. Hinzu kommt, dass viele Betriebe ihre Ausbildungsstellen nicht mehr besetzen können und ihnen der Nachwuchs fehlt.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,1 Prozent (Vormonat 3,1 Prozent). Es waren im Juni 2501 Menschen arbeitslos gemeldet, zwei weniger als im Vormonat, 284 weniger als im Juni 2017. 589 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 604 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 260 Stellenangebote gemeldet (Juni 2017: 225). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1170; 13,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.