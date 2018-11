Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) Holprige Straßen mit Spurrillen oder gar Schlaglöchern gibt es zwar nach wie vor im Neckar-Odenwald-Kreis, doch nach Auskunft des Landratsamtes hat sich der Zustand der Kreisstraßen dank des 2012 beschlossenen Erhaltungskonzepts in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Haushaltsmittel von einer Million Euro wurden seitdem pro Jahr für die Straßensanierung zur Verfügung gestellt. Da durch eine frühzeitige Sanierung Folgeschäden vermieden werden könnten und der spätere Unterhaltungsaufwand reduziert werde, werden die Haushaltsmittel für das Jahr 2019 gar auf 1,5 Millionen Euro erhöht.

Wie Marco Schölch, stellvertretender Leiter des Fachdienstes Straßen in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr am Montagabend in Mudau erläuterte, sollen damit 2019 acht Kreisstraßen saniert werden:

K3906/L1095 - Hirschlanden: 110.000 Euro Kosten

K3913 Ortsdurchfahrt Neusaß: 100.000 Euro

K3916 Mudau - Steinbach - Stürzenhardt (zwei mal 500 Meter): 200.000 Euro

K3919/L2311 - Kreisgrenze Hesselbach: 350.000 Euro

K3923 Ortsdurchfahrt Wagenschwend: 110.000 Euro

K3924 Limbach - Trienz (Teilstrecke): 300.000 Euro

K3929 Schollbrunn - Weisbach (Teilstrecke): 150.000 Euro

K3970 Abzweig L 525 (Fahrenbach) - Trienz: 180.000 Euro.

Darüber hinaus stimmte der Ausschuss der Sanierung der Brücken an der K3910 ehemalige Deutsche Bahn-Brücke in Walldürn, der K3916 Morrebachbrücke in Buchen und der K3959 Erlenbachbrücke in Erlenbach im Zeitraum 2019/2020 jeweils vorbehaltlich einer entsprechenden Landesförderung von 50 Prozent zu. Für die für 2018/2019 geplanten Brückensanierungen an der K3910 Wohlfahrtsmühle Hardheim und der K3970 Elzbachbrücke Rittersbach wurden Zuschüsse vom Land bewilligt, für die Rinschbachbrücke/Hemsbach an der K 3954 liegt eine Förderzusage vor. Alle drei Brückensanierungen sind jedoch noch nicht ausgeschrieben, deshalb könnten noch keine Kosten genannt werden, so Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes auf RNZ-Nachfrage.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betraf die Förderrichtlinien des Landes zum Ausbau von Kreisstraßen. Gefördert werden nur die Kreisstraßen, deren Verkehrsstärke über dem Durchschnitt der Kreisstraßen liegt. Im Neckar-Odenwald-Kreis beträgt die durchschnittliche Verkehrsstärke 952 Kraftfahrzeuge, alle Kreisstraßen, die unter diesem Wert liegen, haben also keine Aussicht auf eine Förderung. 184,5 Kilometer Kreisstraßen sind damit nicht förderungsfähig, das sind 72,4 Prozent der gesamten Kreisstraßenlänge.

Aus Sicht des Fachdienstes Straßen wäre ein Ausbau vor allem bei der K3900 von der L519 bei Seckach bis zur Tropfsteinhöhle und bei der K3969 von Waldauerbach nach Schloßau dringend notwendig. Deshalb beauftragte der Ausschuss die Verwaltung nun, "noch einmal nachdrücklich beim Land wegen der dringend erforderlichen Änderung der Förderrichtlinien vorstellig zu werden". Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum, setze sich bereits im Kabinettsausschuss Ländlicher Raum für eine Änderung der Förderrichtlinie ein, so Brötel. Hauk habe ihm gesagt, dass die Chancen auf eine Änderung gut stünden. "Ich glaube, wir sind zur richtigen Zeit dran", meinte Brötel.