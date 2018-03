Neckar-Odenwald-Kreis. Aufgrund der Osterfeiertage kommt es landkreisweit zu Verschiebungen bei der Müllabfuhr. Die Abfuhren von Restmüll und Gelben Säcken verschieben sich in der Karwoche in fast allen Orten nach vorne. Abfuhren, welche turnusmäßig am Montag, 26. März, stattfinden würden, verschieben sich sogar nach vorne auf Samstag, 24. März.

Die genauen Abfuhrtermine einschließlich der Feiertagsverschiebungen enthält für jeden Orts- und Stadtteil der grüne Entsorgungskalender von AWN und der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN), auch abrufbar unter www.awn-online.de/kalender. Die KWiN bittet, den Entsorgungskalender bereits vor der Karwoche genau auf Verschiebungen hin anzuschauen, und nicht die oben genannten Abfälle automatisch am üblichen Abfuhrtag bereitzustellen.

Besonders wichtig ist an den verschobenen Abfuhrterminen die rechtzeitige Bereitstellung der Abfälle, denn die Sammeltouren werden nicht nach den üblichen Routen gefahren.

Die Abfälle sind bis spätestens um 6 Uhr am Abfuhrtag an der Grundstücksgrenze bereitzustellen, sonst gibt es keine Abfuhrgarantie.