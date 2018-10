Peter Schlär (Mitte) aus Mudau, Obermeister der Bäckerinnung Buchen, blickt optimistisch in die Zukunft, was auch am Nachwuchs im eigenen Haus liegt: Sohn Peter lernt gerade den Beruf des Bäckers, Tochter Jacqueline Link arbeitet im Verkauf. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. Acht von 143 Bäckereien haben im vergangenen Jahr im Einzugsbereich der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ihre Tür für immer geschlossen. Das sind mehr als 5,5 Prozent der Betriebe. Hauptgrund ist die erfolglose Suche nach einem Nachfolger. Im Neckar-Odenwald-Kreis und ganz speziell bei der Bäckerinnung Buchen gestaltet sich die Situation zum Glück deutlich erfreulicher. Auch hier gibt es Probleme - vor allem bei der Suche nach Mitarbeitern -, doch auf dem Land erfreut sich der Handwerksbäcker offensichtlich einer höheren Wertschätzung als in der Stadt. Dieser Umstand dürfte auch seinen Teil dazu beitragen, dass es hier mehr Bäckern gelingt, einen Nachfolger heranzuführen. Zwei positive Beispiele hierfür sind ganz aktuell die Bäckerei Gärtnersmühle in Hardheim und die Landbäckerei Schlär in Mudau.

In vierter Generation führt Peter Schlär den 1901 von seinem Urgroßvater gegründeten Familienbetrieb. 1991 übernahm der Bäckermeister den Staffelstab von seinen Eltern Karl und Elisabeth Schlär und eröffnete eine neue Bäckerei am jetzigen Firmensitz in der Mudauer Hauptstraße. In den Folgejahren standen die Zeichen auf Expansion. Heute betreibt der 55-jährige Obermeister der Bäckerinnung Buchen neben dem Stammgeschäft vier Filialen, beliefert zwei Wiederverkaufsstellen und versorgt mit seinem Verkaufsfahrzeug 14 kleinere Ortschaften zwischen Einbach und Preunschen. 38 Beschäftigte zählt die Landbäckerei, zwei Konditoren, fünf Bäcker und drei (!) Bäckerlehrlinge.

Die fünfte Generation steht bereits in den Startlöchern: Peter Schlär jun. ist 18 Jahre alt und im dritten Ausbildungsjahr. Mit 14 Jahren reifte sein Entschluss, in die Fußstapfen des Vaters treten zu wollen. "Die Familientradition fortzuführen, hat dabei als zusätzlicher Ansporn sicher eine Rolle gespielt", gibt der junge Mann zu. "Viel wichtiger war aber, dass mir der Beruf viel Spaß macht."

Auch in Hardheim sind die Weichen gestellt, dass ein Familienbetrieb fortgeführt wird. Bastian Gärtner hat seine Bäckerlehre bei der Bäckerei Leiblein in Walldürn gerade - mit Auszeichnung - abgeschlossen. Nach Vater Christoph und Großvater Wolfgang (†) ist er der dritte Bäcker der Gärtnersmühle. Insgesamt wird er die Familientradition sogar in 16. Generation fortführen. Die Gärtners, deren Mühle 1482 erstmals erwähnt wurde, waren ursprünglich Müller. 1962 wurde parallel zum Mühlenbetrieb eine Bäckerei gegründet - damals die sechste in Hardheim.

Seit dem Aus für die Getreidemühle im Jahr 1983 bauten Wolfgang und Annemarie Gärtner die Bäckerei weiter aus. Das Familienunternehmen betreibt heute unter der Regie von Christoph und Marion Gärtner zwei Läden in Hardheim und Höpfingen und beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter, darunter vier Bäcker und zwei Konditoren. Daneben liefern die Gärtners ihre Waren mit dem Bäckerwagen regelmäßig in 15 kleinere Ortschaften und leisten somit - wie ihre Kollegen in Mudau - einen wertvollen Beitrag zur Nahversorgung auf dem Land.

Der 19-jährige Bastian bewirbt sich gerade bei anderen Bäckern, um weitere Erfahrungen zu sammeln und diese später in den elterlichen Betrieb einzubringen - wie 30 Jahre zuvor sein Vater Christoph. Der war damals acht Jahre auswärts tätig, ehe er in den heimischen Betrieb einstieg. "Diese Zeit war eminent wichtig, denn man lernt dabei sehr viel - auch, wie man es nicht machen soll", sagt der 51-jährige Bäckermeister lächelnd.

Hintergrund > Im Neckar-Odenwald-Kreis stieg die Zahl der Handwerksbetriebe um fünf auf 1740. Diese beschäftigen 10.000 Menschen, verzeichnen einen Umsatz von 0,87 Milliarden Euro und bilden 654 Lehrlinge aus. Im Kammerbezirk hat sich die Zahl der Lehrlinge seit dem Jahr 2000 von 5972 auf 4468 verringert. In den letzten drei Jahren hat sich diese Negativentwicklung aber deutlich abgeschwächt. > Die beliebtesten Ausbildungsberufe waren Kraftfahrzeugmechatroniker (654 Auszubildende), Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (459) und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (437). 19,5 Prozent der Lehrlinge haben eine ausländische Staatsangehörigkeit. Das sind drei Prozent mehr als 2016. Darunter sind 235 Flüchtlinge. Alle Daten zum Stichtag 31.12.2017.

Sogar zwölf Jahre lang war einst Peter Schlär vom Schwarzwald bis hoch in den Norden der Republik tätig. Sein Sohn möchte nach seiner Ausbildung ebenfalls einige Jahre in der Fremde arbeiten: "Ich möchte schauen, was es alles gibt", erklärt der 18-Jährige. Dass sein Sohn den Weg ins Bäckerhandwerk gefunden hat, freut Peter Schlär natürlich. Vor allem, da es ohne Beeinflussung geschah: "Es funktioniert nur, wenn man davon überzeugt ist!", sagt Peter Schlär und liegt damit auf einer Wellenlänge mit seinem Kollegen Christoph Gärtner.

Dass er einmal in die Fußstapfen seines Vaters treten würde, war für Bastian Gärtner lange nicht klar. Erst mit 15 Jahren, nach mehreren Praktika und der Mitarbeit im heimischen Betrieb, sei die Entscheidung gefallen - sehr zur Freude seiner Eltern. Doch wie gehen die beiden jungen Männer eigentlich mit dem großen Nachteil ihres Berufs um, also mit dem frühen Aufstehen? Schließlich beginnt die Arbeit in der Backstube mitten in der Nacht, wenn sich ihre Altersgenossen nochmal im Bett umdrehen oder gerade aus der Disco heimkommen? "Das Aufstehen ist kein Problem, eher das frühe Zubettgehen", sagt Bastian Gärtner grinsend. Auch Peter Schlär jun. hat sich schnell an die Arbeitszeiten gewöhnt, zumal sie ja auch so manchen Vorteil mit sich bringen: Schließlich haben Bäcker schon Feierabend, wenn andere noch nicht mal Mittagspause haben.

Auffallend sei, dass in der Region bei vielen Handwerksbäckereien der potenzielle Nachfolger bereits übernommen habe oder bereitstehe, wie zuletzt etwa beim "Zuckerbeck" in Hainstadt: "Wir stellen uns da zum Glück gegen den Trend", sagt Christoph Gärtner. Peter Schlär unterfüttert diese Aussage mit Zahlen: 103 Auszubildende (Bäcker und Bäckereifachverkäufer) gibt es aktuell im Kammerbezirk. Das sind acht mehr als im Vorjahr. Allein auf den Neckar-Odenwald-Kreis entfallen davon 43 - im Verhältnis zur Zahl der Betriebe gibt es zwischen Hardheim und Aglasterhausen doppelt so viele Lehrlinge. Schlär führt hier als einen Grund die Zentralgewerbeschule und die dort geleistete Arbeit an: "Diesen Standortfaktor müssen wir für die Zukunft unbedingt erhalten!"

Der 19-jährige Bastian Gärtner möchte die Familientradition in der Hardheimer Bäckerei Gärtnersmühle fortführen und in die Fußstapfen seines Vaters Christoph treten. Foto: Rüdiger Busch

Ins Auge sticht aber auch der hohe Anteil an Ausländern: 42 Prozent der Auszubildenden im Bäckerhandwerk haben keinen deutschen Pass - doppelt so viele wie in anderen Handwerksberufen. Das zeigt, dass der Beruf bei den einheimischen jungen Leuten weniger attraktiv ist als zum Beispiel bei Flüchtlingen, für die er eine große Chance darstellt. "Ich hoffe, dass bei Eltern und Schulen ein Sinneswandel einsetzt und sie die Chancen des Handwerks besser erkennen", sagt Christoph Gärtner. Sein Kollege aus Mudau ist davon überzeugt: "Handwerk hat noch immer goldenen Boden, und unser Beruf bietet ungemein viel Abwechslung und viele Chancen." Auch finanziell sei die Branche nicht so unattraktiv, wie ihr mitunter nachgesagt werde. "Deshalb sehe ich für die Zukunft nicht schwarz - im Gegenteil", sagt Peter Schlär, der mit seiner positiven Art der perfekte Botschafter für seine Zunft ist.

Auch die Konkurrenz durch Supermärkte und große Ketten macht dem Handwerksbäcker keine Angst: "Auf dem Land wird unser Handwerk noch mehr geschätzt als in den anonymen Städten." Und zwar erfreulicherweise nicht nur von den altgedienten Stammkunden, sondern auch auffallend von jüngeren Kunden, von Berufsanfängern oder jungen Familien, wie Bastian Gärtner feststellt: "Wir heben uns mit unserer Qualität vom Massenprodukt ab."

Mit Geschmack, Regionalität, Auswahl und Qualität können sie gegenüber den großen Konkurrenten punkten - mit den Preisen naturgemäß nicht, räumt Peter Schlär ein, aber ein handwerkliches Produkt brauche seine Zeit und koste dementsprechend mehr. "Dafür können wir die speziellen Wünsche unserer Kunden erfüllen, wir können flexibel reagieren und backen alles frisch." Diese Argumente ziehen offensichtlich - zumindest bei dem Teil der Bevölkerung, der bei der Ernährung nicht nur auf den Preis schaut. Denn langfristig wird der Kunde darüber entscheiden, ob wir in Zukunft noch so eine Vielfalt an Handwerksbäckereien und Backkunst in Deutschland haben werden.