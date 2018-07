Den Abriss und Neubau der Turnhalle Keimstraße in Walldürn unterstützt das Land mit einer Investitionshilfe in Höhe von 1 115 000 Euro. Archivfoto: Janek Mayer

Neckar-Odenwald-Kreis. Bei einer Verteilungsrunde für den Ausgleichstock sind dem Neckar-Odenwald-Kreis 3.427.000 Euro Investitionshilfen bewilligt worden. Der "dickste Brocken" geht mit 1.115.000 Euro an die Stadt Walldürn für ihren Neubau der Turnhalle Keimstraße.

Weitere Großprojekte im Altkreis Buchen sind die Sanierung des Walter-Hohmann-Schulzentrums in Hardheim, der Straßenausbau in Oberwittstadt und der Neubau der Aussegnungshalle in Zimmern.

Die insgesamt bewilligten 11,7 Millionen Euro verteilen sich auf 46 Gemeinden im Neckar-Odenwald- und Rhein-Neckar-Kreis sowie in Calw, Freudenstadt, Karlsruhe und Rastatt. "Gefördert werden damit 49 Investitionsvorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund 63,6 Millionen, die der Herstellung oder Sanierung notwendiger kommunaler Einrichtungen dienen", sagte Regierungspräsidentin Nicolette Kressl. Die Investitionshilfen sollen den ländlichen Raum stärken und zukunftsfester machen.

Hintergrund Hintergrund Investitionshilfen Aglasterhausen: Ausbau und Neugestaltung der Uhlandstraße und des Turnhallenwegs (131.000 Euro). Buchen: Erwerb, Umbau und Sanierung eines Gebäudes zum Mehrgenerationenhaus (100.000 Euro). Fahrenbach: Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs MLF für die Abteilungswehr Trienz [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Investitionshilfen Aglasterhausen: Ausbau und Neugestaltung der Uhlandstraße und des Turnhallenwegs (131.000 Euro). Buchen: Erwerb, Umbau und Sanierung eines Gebäudes zum Mehrgenerationenhaus (100.000 Euro). Fahrenbach: Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs MLF für die Abteilungswehr Trienz (21.000 Euro). Hardheim: Ausbau und Umgestaltung einer Grünfläche zum Dorfplatz in Schweinberg (50.000 Euro); Sanierungsarbeiten im Walter-Hohmann-Schulzentrum (368.000 Euro). Haßmersheim: Generalsanierung der Friedrich-Heuss-Schule (243.000 Euro). Höpfingen: Einrichtung von drei Kleinkindgruppen im Schulgebäude mit Brandschutzmaßnahmen am Gesamtgebäude (186.000 Euro). Hüffenhardt: Ausbau und Neugestaltung des Wohnumfelds Bohnengasse (100.000 Euro). Mudau: Sanierung des Rathauses (102.000 Euro). Neckargerach: Sanierung der Energieversorgung der Minneburgschule (162.000 Euro). Neunkirchen: Ausbau und Gestaltung der Kirchstraße (86.000 Euro). Osterburken: Sanierungen an der Astrid-Lindgren-Schule mit angrenzendem Verwaltungsgebäude (15.000 Euro). Ravenstein: Straßenausbau Uhlandstraße, Hebelstraße, Herderstraße und Lessingstraße in Oberwittstadt (252.000 Euro). Schefflenz: Straßenausbau "Heldenweg" in Mittelschefflenz (39.000 Euro). Seckach: Neubau der Aussegnungshalle in Zimmern (217.000 Euro). Waldbrunn: Umbau und Modernisierung des Rathauses (225.000 Euro). Walldürn: Abriss und Neubau der Sporthalle Keimstraße (1 115.000 Euro). Zwingenberg: Neubau einer Löschwasserleitung (15.000 Euro).

Bei ihrem Überblick über die wirtschaftliche Situation der Gemeinden sagte Kressl, dass nach der jüngsten Mai-Steuerschätzung mit wachsenden Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden zu rechnen sei.

Die Prognosen der Steuerschätzung aus dem November 2017 würden damit erneut übertroffen. Dieses erfreuliche Ergebnis sei Folge der anhaltend guten Konjunktur in Deutschland. Das Wirtschaftswachstum setze sich fort, Löhne und Gehälter stiegen weiter, und die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt leiste hier ebenso einen Beitrag.

Die derzeitige Prognose für die Steuereinnahmen der Kommunen liegt im Vergleich zum Vorjahr bundesweit bei einer Steigerung um 0,7 Milliarden Euro auf 110,2 Milliarden Euro. Die durch die gute Einnahmesituation bedingte steigende Eigenfinanzierungskraft versetze die Gemeinden in die Lage, steigende Eigenlasten zur Finanzierung von Investitionen verstärkt aus eigener Kraft zu tragen.

Mit einem Gesamtbetrag von rund 4,1 Millionen Euro liegt der Förderschwerpunkt bei Sportstätten, gefolgt von Schulbaumaßnahmen mit einem Volumen von rund 2,5 Millionen Euro sowie Straßen- und Verkehrseinrichtungen in Höhe von 2,1 Millionen Euro.