Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) Die Afrikanische Schweinepest (ASP) bricht zuerst bei Wildschweinen und dann in einem Schweinebetrieb im Neckar-Odenwald-Kreis aus, alle Schweine des Hofs müssen getötet werden. Es herrscht Alarmstufe rot bei allen Schweinebauern in der Region, die Sorge, dass die Seuche auf weitere Betriebe überspringt, ist groß. Was klingt wie eine Horrorvorstellung für die hiesigen Schweinehalter, ist aktuell zwar noch weit weg. Angesichts von mittlerweile über 3300 Fällen bei Wildschweinen in Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie Infektionen von Hausschweinen im Juli 2021 in Brandenburg und im November 2021 in Mecklenburg-Vorpommern herrscht aber auch bei den Jägern im Neckar-Odenwald-Kreis eine gewisse Alarmbereitschaft.

Kreisjägermeister Heitmann: "Ständige Sorge für uns"

"Die Afrikanische Schweinepest ist eine ständige Sorge für uns. Wir können nur hoffen, dass die Seuche nicht zu uns kommt", erklärt Kreisjägermeister Dr. Henrich Heitmann im Gespräch mit der RNZ. Wenn er und seine Jagdkollegen ein verendetes Wildschwein fänden, an dem keine äußeren Einwirkungen wie z. B. nach Autounfällen zu sehen seien, rufen sie sofort das Veterinäramt an, das sich dann auch schnell um eine Untersuchung des Schwarzwilds kümmere.

Schon Anfang des Jahres 2018 hatten sich Mitglieder der Kreisjägervereinigung Buchen in Absprache mit dem Veterinäramt darauf vorbereitet, was zu tun ist, wenn die damals noch nicht in Deutschland, sondern nur in angrenzenden Ländern wie Polen oder Tschechien vorkommende Afrikanische Schweinepest auch hierzulande ausbricht. Rückblickend sagt Heitmann nun: "Die Seuche hat sich sehr viel langsamer ausgebreitet, als wir es damals befürchtet haben." Sein Kollege Stefan Klotzbücher aus Hardheim, Leiter des Hegerings I, hat "keine so großen Sorgen, dass sich die Seuche auf natürlichem Wege ausbreitet". Sprich: Eine Übertragung von Wildschweinen im Osten Deutschlands auf Wildschweine im Südwesten hält er für unwahrscheinlich.

Doch wie hoch ist die Gefahr nun wirklich, dass die ASP auch in unserem Landkreis ausbricht und welche Maßnahmen würden dann getroffen werden? Die RNZ hat bei Dr. Ulrich Bennemann, Leiter des Fachdienstes Veterinärwesen des Landratsamtes, nachgefragt. "Die Seuche wird unsere Wildschweinpopulation sehr wahrscheinlich erreichen, da die Ausbreitung in Europa – von zwei lokalen Ausbruchsgeschehen in Tschechien und Belgien abgesehen – bisher nicht gestoppt werden konnte", erklärt Bennemann. Wann das sein werde, könne niemand beantworten. Es hänge davon ab, ob das Virus durch Menschen punktuell hierher verschleppt werde, oder ob der Landkreis über die Weitergabe der Infektion in der Wildtierpopulation langsam, aber dann mit Infektionsdruck aus einem riesigen Gebiet, erreicht würde. "Im ersten Fall kann das schon morgen sein, im zweiten Fall gehe ich davon aus, dass wir noch ein paar Jahre Zeit haben." Derzeit seien viele Amtstierärzte überzeugt, dass ohne die Entwicklung eines Impfstoffes – der dann über sogenannte Impfköder an die Wildschweine gebracht würde – die Ausbreitung der Seuche in der Fläche nicht zurückgedrängt werden könne. "Dazu zähle ich auch. Die ASP-Impfstoffentwicklung ist leider sehr schwierig und man ist noch nicht weit damit gekommen."

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist laut dem Friedrich-Loeffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) eine anzeigepflichtige Tierseuche, von der Haus- und Wildschweine betroffen sind. Eine Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder deren Kadavern, die Aufnahme von Speiseabfällen oder Schweinefleischerzeugnissen bzw. -zubereitungen sowie andere indirekte Übertragungswege (Fahrzeuge, kontaminierte Ausrüstungsgegenstände einschließlich Jagdausrüstung, landwirtschaftlich genutzte Geräte und Maschinen, Kleidung). Der Kontakt mit Blut ist laut Friedrich-Loeffler-Institut der effizienteste Übertragungsweg. Nach einer Infektion entwickeln die Tiere sehr schwere, aber unspezifische Allgemeinsymptome. ASP ist keine Zoonose, also keine zwischen Tier und Mensch übertragbar Infektionskrankheit, und daher für den Menschen ungefährlich. Andere Haus- und Wildtiere sind ebenfalls nicht empfänglich für die ASP.

Im Neckar-Odenwald-Kreis seien "natürlich schon umfangreiche Vorbereitungen getroffen worden", um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Dazu gehöre landesweit ein Netz von Sammelstellen für Abfälle von Wildschweinen und ein Vertrag mit einem Unternehmen, das professionell und tierschutzkonform infizierte Hausschweinebestände räumen könne, so Bennemann. Es gebe auch Vorbereitungen für die Errichtung von Wildzäunen sowie Desinfektions- und Sammelpunkten für verendete Wildschweine. Im Neckar-Odenwald-Kreis profitiere man außerdem von besonderen Infrastrukturen: "Dazu gehören die TCRH GmbH in Mosbach, welche Kadaversuchhunde zur Verfügung stellen wird und kontinuierlich weitere ausbildet, die Tierkörperbeseitigungsanlage des Zweckverbandes Neckar Franken in Hardheim und sehr gute Beziehungen zu einer motivierten Jägerschaft", informiert Bennemann. Wildseuchen könnten nicht erfolgreich ohne das Engagement der Jägerschaft bekämpft werden.

Bennemann erläutert zudem, welche Maßnahmen getroffen würden, sollte die ASP im Landkreis ausbrechen. Zunächst werde das Umfeld des infizierten Wildschweines auf Wildschweinkadaver abgesucht, um die Ausbreitung der Seuche zu ermitteln. Das betroffene Gebiet werde mit Restriktionen belegt. "Dazu können Jagdruhe, Verbote der Nutzung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen bis hin zu Betretungsverboten gehören", informiert Bennemann. Die Gebiete müssten dann regelmäßig nach Kadavern abgesucht und diese virologisch untersucht und unschädlich beseitigt werden. Außerdem werde der Verkehr mit Schweinen und Schweinefleisch stark eingeschränkt. Man werde außerdem versuchen, Schutzzäune zu errichten, damit infizierte Wildschweine aus dem betroffenen Gebiet nicht entweichen können. Allerdings sei das in der Praxis in besiedelten Bereichen oder in Naturschutzgebieten oft nicht umsetzbar. Später werde man dann versuchen, in einer Kernzone möglichst alle Wildschweine abzuschießen, damit das Virus keinen neuen Wirt mehr finde. "Je nach Biotop ist das auch ein schwer zu erreichendes Ziel. Das Ganze wird uns dann voraussichtlich jahrelang beschäftigen", meint Bennemann.

Und wie hoch wäre die Gefahr, dass das Virus auch Hausschweine befällt? Bennemann kann die Schweinebauern zumindest etwas beruhigen: "Das ASP-Virus gilt zwar als sehr tödlich, aber nicht als sehr ansteckend. Solange die Hausschweinehalter konsequente Biosicherheitsmaßnahmen anwenden, können sie sich relativ gut schützen." Biosicherheitsmaßnahmen – darunter verstehe man alle Maßnahmen zur Einschleppungsvermeidung wie eine Zugangsbeschränkung auf möglichst wenige Personen, sich vor dem Betreten des Stalles Schutzkleidung anzuziehen und Kontakt zu Wildschweinen, auch indirekt über z. B. Futtermittel, zu verhindern. "Risikoreich in diesem Punkt sind beispielsweise Freiland- oder Auslaufhaltungen oder Besucherverkehr in ,Vorzeige- Schweineställen‘", so Bennemann. In Mecklenburg-Vorpommern seien allerdings auch Hausschweinebestände mit sehr guter Biosicherheit betroffen gewesen, bei denen eine Eintragsquelle nicht ermittelt werden konnte. Die Natur suche sich eben manchmal ihren eigenen Weg.