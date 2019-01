Neckar-Odenwald-Kreis. AfD-Kreissprecher Uwe Wanke hat zum Jahreswechsel sein Amt niedergelegt - aus freien Stücken, wie es in seiner Pressemitteilung heißt. Im Juni 2013 gründete er den Kreisverband der Partei, trat als Kandidat bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2016 an. Der Kreisverband habe sich, so Wanke in seiner Mitteilung, in Querelen verstrickt.

"In den letzten Monaten des vergangenen Jahres waren zu viele Querelen und Anfeindungen innerhalb des Kreisverbandes", erklärt Wanke weiter. Diese wollte er "nicht mehr länger hinnehmen". Neben ihm seien noch zwei weitere Mitglieder freiwillig aus dem Vorstand ausgeschieden.

Überdies kündigt er baldige Neuwahlen des Kreisverbandsvorstandes an. Dazu heißt es schließlich in der Pressemitteilung kurz und knapp: "Neue Leute stehen bereit".