Neckar-Odenwald-Kreis. (mb) Die Fleischer-Innung Neckar-Odenwald beteiligt sich an einer Hilfsaktion für die Ukraine. Acht Betriebe aus der Innung haben 800 Dosen Wurst gespendet. Zusammen mit anderen Hilfsgütern werden diese in den nächsten Tagen nach Kiew gebracht.

Initiator der privaten Hilfsaktion ist Marc Gramlich aus Limbach. Er hat mit seiner Frau und weiteren Helfern bereits zwei Hilfslieferungen auf die Reise geschickt. Dabei arbeitete Gramlich mit Roland Grimm von Grimm-Reisen aus Mudau-Waldauerbach zusammen. Dieser schickte Omnibusse in die Ukraine, um Flüchtlinge nach Deutschland zu bringen. Und so lag es nahe, die Busse nicht leer die Hinfahrt antreten zu lassen, sondern die Fahrzeuge mit Hilfsgütern zu füllen.

Da man über persönliche Kontakte in die Ukraine verfügt, kann man gewährleisten, dass nur Hilfsgüter gesammelt werden, die auch wirklich gebraucht werden. Das sind zum Beispiel Verbandsmaterial, Lebensmittel und Powerbanks, also Stromspeichergeräte. Dagegen werde Kleidung nicht benötigt.

Über Aufrufe in sozialen Netzwerken haben sich nach den Worten von Marc Gramlich viele private Spender gemeldet. Auch die Limbacher Feuerwehr hat Material gespendet, unter anderem Helme, Schläuche und eine Tragkraftspritze. Bei den vergangenen Lieferungen brachten die Grimm-Busfahrer die Hilfsgüter bis kurz hinter die ukrainische Grenze. Dort wurden sie an einheimische Lkw-Fahrer übergeben, die diese nach Kiew weiter transportierten. Die Pakete sind in ukrainischer Sprache beschriftet. Dabei hilft eine aus Kiew nach Frankfurt geflohene Journalistin. Diese schickt Marc Gramlich die ukrainischen Bezeichnungen. Gramlich druckt sie aus und klebt sie auf die passenden Kisten. So wissen die Empfänger in Kiew, was sich in den einzelnen Kartons befindet. Mit welchem Fahrzeug die Hilfsgüter des dritten Transports in die Ukraine gebracht werden, steht noch nicht fest.