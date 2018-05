Wertheim. (pol) Ein aus dem Zentrum für Psychiatrie in Calw geflüchteter Strafgefangener ist in Wertheim festgenommen worden. Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn sind Juri M. am Freitag im Main-Tauber-Kreis auf die Spur gekommen. Er wird nun wieder zurück in das ZfP Calw überführt.

Die Polizei hatte den gesuchten 24-Jährigen als gewaltbereit und unberechenbar eingestuft. Sie schloss außerdem nicht aus, dass er mit einem selbst gebastelten Stichwerkzeug unterwegs war.

Betreuer mit Messer bedroht

Damit war er am Donnerstag auf spektakuläre Weise aus dem Zentrum für Psychiatrie geflüchtet. Der 24-Jährige hatte kurz nach Mitternacht unter einem Vorwand Betreuer in sein Zimmer gelockt und diese mit dem selbst gebastelten Messer bedroht.

Schließlich raubte er einen Schlüssel mit Transponder und flüchtete aus der Abteilung für Forensik in ein nahegelegenes Waldstück. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit Unterstützung eines Hubschraubers verlor sich seine Spur zunächst.

Der Flüchtige war unter anderem wegen Computerbetrugs und Diebstahls zur Verbüßung einer dreijährigen Freiheitsstrafe in der Einrichtung untergebracht.