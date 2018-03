Rippberg. (hape) Aufgrund eines Brandschadens war die Rippberger Sporthalle sieben Monate lang gesperrt. Zum Abschluss der Renovierungsarbeiten wurde die Sporthalle am Sonntagmorgen offiziell mit einer Mitbürgerversammlung wieder freigegeben. Ortsvorsteher Wolfgang Stich dankte allen, die dazu beigetragen haben, die Sporthalle schnellstmöglich zu renovieren.

Ein Defekt an einer Notstrombatterie im Obergeschoss hatte den Brand am 15. August verursacht, so Bürgermeister Markus Günther. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand ab und entrauchte das Gebäude. Nach einem Gutachten musste die Halle ausgeräumt und gereinigt werden, es standen Elektro-, Schreiner-, Maler- und Trockenarbeiten an. Außerdem wurde ein Teil des Inventars ausgetauscht. Die Gesamtkosten liegen bei knapp 180.000 Euro. Unabhängig vom Brandschaden ließ man zusätzlich die Heizungsleitungen isolieren, eine neue Haupteingangstür als Fluchttür anbringen, Fliesen und Silikonfugen erneuern, die Kabinen und den Flurbereich streichen sowie eine neue Wasserleitung mit Filter einbauen.

Stadtbauamtsleiter Christian Berlin berichtete anschließend von den Renovierungsarbeiten der Friedhofsmauer, für die im Haushalt 600.000 Euro veranschlagt sind. Für Probleme sorge dabei der Denkmalschutz: Mit den Arbeiten könne man erst nach Abschluss eines Genehmigungsverfahrens beginnen.

Ortsvorsteher Stich erwähnte zusätzlich, dass im Zuge des Breitbandausbaus vier Schaltschränke aufgestellt und vom Petersbrunnen bis Sonnenhalde Kabel verlegt wurden. Dabei wurde der Gehweg in der Petersbrunnenstraße erneuert. Seit der Verlegung der Ortsverwaltung vom Rathaus in das Bürgerhaus verfüge man über einen behindertengerechten Zugang und Toiletten für Besucher. In den ehemaligen Räumen der Ortsverwaltung wurden ein Lehrerzimmer, ein Arbeitsraum, ein Sozialraum und das Rektorat eingerichtet.

Im Schulgebäude stehen für drei Klassen drei Klassenzimmer und das Kleinklassenzimmer zur Verfügung. Im ehemaligen Haus Dossmann - neben dem Kindergarten - seien derzeit acht Flüchtlinge und eine weitere Person untergebracht. Da die Stadt Walldürn ein Grundstück im Bebauungsgebiet "Oberschopfenfeld" erworben hat, könne man drei weitere Bauplätze hinter der evangelischen Kirche anbieten. Außerdem könne der Bauhof auf einen neuen Transporter zurückgreifen, so Stich.

Der Ortsvorsteher kündigete außerdem eine Planungsrate für den Von-Echter-Ring, eine Wasserleitungserneuerung in der Petersbrunnenstraße und die Erschließung von Bauplätzen oberhalb der evangelischen Kirche an.

In Hornbach habe man Feldwege neu geschottert, die von einzelnen Starkregen in Mittleidenschaft gezogen worden waren. In Kleinhornbach wurde die Trafostation neu gesetzt. Im Gewann "Ehrlein" habe man mit Unterstützung der Vereine und der Ortsverwaltung eine Schutzhütte neu errichtet und Fitnessgeräte aufgestellt.

2018 werde man in der Kirchenstraße von der Walldürner Steige bis zum Steinweg die Wasserleitungen erneuern. In Kleinhornbach werde die EnBW die Trafostation anschließen und den alten Stahlmasten entfernen. Auch die Zufahrt zum Grüngutplatz werde man in Angriff nehmen.

Ferner wurde bei dieser Versammlung angesprochen, dass noch vor Schließung der Filiale Ende des Jahres der Geldautomat der Volksbank in Rippberg stillgelegt werde. Wo dann der Defibrillator für den Notfall untergebracht wird, sei noch nicht bekannt.