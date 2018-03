Buchen. (tra) Der aus Buchen stammende Samir B. muss sich vor dem Essener Landgericht verantworten, da ihm vorgeworfen wird, seine Verlobte Esra C. brutal mit einem Beil und einem Messer getötet zu haben.

Nun wurde der Angeklagte, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtete, schwer belastet: Ein Richter des Buchener Amtsgerichts bestätigte in Essen, dass Samir B. seiner Schwester gegenüber die Tat indirekt gestanden haben soll. Nach der Tat am 29. Juli soll B. nach Buchen geflohen sein, von dort habe er sich dann nach Spanien abgesetzt. Während seiner Flucht soll sich der Angeklagte per Facebook bei seiner Schwester gemeldet und zur Tat geäußert haben. Der Chatverlauf wurde von Ermittlern dokumentiert.

Da die Schwester vor dem Essener Gericht die Aussage verweigerte, äußerte sich der Buchener Richter, der die Frau vernommen hatte. Er bestätigte den Chatverlauf zwischen B. und seiner Schwester. Die Schwester habe B. im Facebook-Chat auf den Tod Esras angesprochen. Daraufhin habe er, so die WAZ, geantwortet: "Wieso hat sie überhaupt den Hammer nach mir geschmissen und dann angegriffen." Die Staatsanwaltschaft wertet dies als indirektes Geständnis.

Zum Hintergrund: Samir B. soll die Mutter eines kleinen Sohnes im heftigen Streit getötet haben. Aus Angst habe Esra C. einen Hammer nach B. geworfen. Daraufhin habe der Angeklagte ein Messer mit einer 20,5 Zentimeter langen Klinge geholt, nach dem Beil gegriffen, das hinter der Schlafzimmertür stand, und sei auf seine Verlobte losgegangen.