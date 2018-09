Das Angebot des Laurentiusmarkts lockt immer viele Besucher an. Foto: Liane Merkle

Mudau. (rnz) Am 15. und 16. September setzt der Bund der Selbständigen Mudau e.V. erneut die große Mudauer Markttradition fort und verspricht wieder viele Highlights für die zahlreichen Besucher aus nah und fern. "Ein Leben ohne Fest ist wie eine weite Reise ohne Gasthaus." Dieser Ausspruch stammt nicht von Ortsvorsteher Siegfried Buchelt, aus dessen Eröffnungsrede vom Vorjahr dieser Passus übernommen wurde, sondern von dem griechischen Philosophen Demokrit.

Schon die alten Griechen haben gewusst, dass wir auf unserer Lebensreise Zwischenstationen brauchen, die etwas Besonderes bieten. Mit dem normalen Alltag werden wir besser fertig, wenn wir zwischendurch dem tagtäglichen Einerlei entfliehen und etwas anderes erleben können. Und wo gelingt es leichter und schöner, als auf dem Mudauer Laurentiusmarkt.

Dieser besondere Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Gemeinde Mudau ist im Laufe der Jahre zu einer einzigartigen Erlebniszone geworden, in der Langeweile eine unbekannte Größe ist. Überall lockt etwas zum Verweilen, zum Kaufen oder zum Zuhören. Ein Fest für die ganze Familie, welches für ein paar Stunden Unbeschwertheit und gute Laune garantiert.

Der Laurentiusmarkt beginnt traditionell am Samstag, 15. September, um 11 Uhr mit dem Läuten des "Lumpen-glöckle" im Hof der Landbäckerei Schlär.

Am Sonntag wird der Markt ab 10 Uhr fortgesetzt und endet in den Abendstunden. Der Laurentiusmarkt wird wieder für jeden etwas zu bieten haben, ob Jung oder Alt, er wird traditionell ein Treffpunkt aller Generationen sein. Ein Markt, bei dem alle Besucher in gemütlicher Atmosphäre die vielen Attraktionen, Angebote und den besonderen Flair genießen werden.