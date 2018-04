Kinder über drei Jahre sollen Ende 2019/Anfang 2020 in der Mudauer Schule statt im Kindergarten betreut werden. Dazu stehen Umbauarbeiten an. Foto: Liane Merkle

Mudau. (lm) Die zeitweise gleichzeitige Nutzung des Mudauer Schulgebäudes im Jahr 2019 als Grundschule und Rathausbeherbergung während des Umbaus des Rathauses und die Schaffung von Kindergartenplätzen im Schulgebäude verbunden mit Umbauarbeiten an der Schule standen im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ein Thema, das von besonderem Interesse für die zahlreich erschienenen Eltern, Rektor Jochen Schäfer und Vertreter des Elternbeirats der Grund- und Hauptschule Mudau, Margot Trabold von der Verrechnungsstelle Walldürn-Altheim der Kirchengemeinde Mudau, Pfarrer Klaus Vornberger sowie Kindergartenleiterin Ortrud Link war.

Entsprechend kontrastreich gestaltete sich der Tagesordnungspunkt Bürgerfragestunde. So sprach Gudrun Westenhöfer die Sicherheit der Schul- und Kindergartenkinder an, etwa wenn sich durch den Rathausbetrieb zu viele Unbekannte im Schulgebäude aufhielten. Zwar begrüßen die Eltern die Schaffung eines Bildungshauses grundsätzlich, doch die Bedenken der erhöhten Risiken für die Kinder, die Verzögerung des Umzugs der Kindergartenkinder sowie des zu erwartenden Baulärms während der Schulzeit in der Erweiterungsphase waren groß.

Elternbeiratsvorsitzende Alexandra Mechler und Stellvertreterin Nicole Galm baten in einer Stellungnahme des Elternbeirats, den Beschluss über den Kindergartenumzug zu vertagen, und den Umzug früher zu ermöglichen. Dieser Bitte konnte der Gemeinderat allerdings nicht entsprechen.

Der Bürgermeister hielt ein Plädoyer für die Kinder der Gemeinde und es wurde die Tatsache erwähnt, dass sich entgegen der prognostizierten Abnahme von Geburten ein deutlich höherer Platzbedarf mit einer entsprechend steigenden Betreuungszeit entwickelt, eine frühere Umsiedlung der Kindergartenkinder in die Schule aber in keinem Fall möglich sei, unter anderem weil von mehreren Seiten Genehmigungen eingeholt werden müssten und die Umbauplanungen für die Schule eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Der Gemeinderat stimmte zunächst der Einrichtung einer weiteren Krippengruppe für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren im Kindergarten Mudau und der Erweiterung der Betreuungsplätze in der Krippengruppe des Kindergartens Schloßau, jeweils ab dem Frühjahr 2018 zu.

Da das aber keine langfristige Lösung sein könne, sprach sich der Gemeinderat dafür aus, dass die Betreuung der Kinder unter drei Jahren mittelfristig am bestehenden Standort des Kindergartens St. Marien in der Langenelzer Straße in den dort gegenwärtig bereits genutzten kirchlichen Gebäuden erfolgen soll. Die Betreuung der Kinder im Alter von über drei Jahren erfolgt mittelfristig - vermutlich ab 2019/20 - in den gemeindeeigenen Räumen der Grund- und Hauptschule Mudau unter Inanspruchnahme der Raumkapazitäten, die durch den Wegfall der Hauptschule entstehen werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, die notwendigen planerischen und organisatorischen Schritte einzuleiten. Sowohl in Mudau als auch in Schloßau führt das zu einem Mehrbedarf an Personal und in Mudau sind auch kleine bauliche Änderungen notwendig. "Der Stiftungsrat hat zugestimmt, dass die Seelsorgeeinheit Mudau als Träger der Kindergärten fungiert", teilte Bürgermeister Rippberger auf Nachfrage der RNZ mit.

Im weiteren Verlauf der Gemeinderatssitzung wurde die Erhöhung der Defizitbeteilung der Gemeinde am Defizit der Kindergärten von 88 auf 90 Prozent beschlossen, nachdem die katholische Kirchengemeinde eine entsprechende Erwartung signalisiert hatte.

Dem Forstbetriebsplan 2018 für den Gemeindewald Mudau wurde zugestimmt. Demnach sollen im nächsten Jahr rund 2480 Festmeter eingeschlagen werden - 700 Festmeter sind bereits eingeschlagen und auf das Jahr 2018 gebucht - im Verhältnis 80 Prozent Nadelholz, 20 Prozent Laubholz. Nach Aussage von Forstbetriebsleiter Jörg Puchta plant man eine Punktlandung mit einem Gewinn von 44.500 Euro. Wie Revierleiter Michael Schwarz ausführte, lagen die Schwerpunkte 2017 im Schloßauer Weg mit 400 Festmetern, im Reisenbacher Grund mit rund 700 Festmetern und in Steinbach im Tal mit 400 Festmetern.

Wie Kämmerer Gerd Mayer erläuterte, musste die Wassergebühr beim Eigenbetrieb Wasserversorgung durch die Sanierung des Wasserturms in Schloßau angepasst werden. Die Verbrauchsgebühr ab 1. Januar 2018 erhöht sich auf 2,50 Euro je Kubikmeter Wasser. Die neue Schmutzwassergebühr je Kubikmeter beim Abwasser wurde mit Beginn des kommenden Jahres auf 3,20 Euro und die Abwassergebühr aus Kleinkläranlagen auf 42 Euro festgelegt. Für Wasser aus geschlossenen Gruben beträgt die Gebühr künftig 3,35 Euro und die Zählergebühr wurde mit 1,60 Euro je Monat beziffert. Zur Finanzierung des Vermögensplans für den Wasserversorgungsbetrieb wird ein Darlehen in Höhe von 400.000 Euro aufgenommen.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde die Annahme von Spenden mit einer Gesamtsumme von 6284,50 Euro genehmigt. Demnach werden für den Kinderspielplatz in Steinbach 3000 Euro, für das Schlosskonzert in Ernsttal 814,50 Euro, für den Kinderspielplatz in Schloßau 1000 Euro, für die Heimatpflege 1020 und für den Jugendtreff in Scheidental 450 Euro davon verwendet.

Aus den Bauanträgen wurde ersichtlich, dass der "Smart-Pfad" der Joachim und Susanne Schulz-Stiftung langsam Form annimmt. Diesen ersten Plänen stimmte der Gemeinderat zu unter der Anmerkung, dass die Unterhaltung der Geräte noch geklärt werden müsse.

Fast ein Jahr lang habe die Gemeinde zwei Wohnungen freigehalten für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Jetzt habe man eine davon wieder vermietet und Anfang 2018 solle man 45 Flüchtlinge unterbringen, so Rippberger.