Mudau. (tra) Mehr als 100 Kommentare auf der Facebook-Seite der Rhein-Neckar-Zeitung: Unser Artikel "Busfahrer ließ Jungen wegen starken Schneefalls aussteigen" sorgt im sozialen Netzwerk für rege Diskussionen. Neben Zustimmung für das Verhalten des Busfahrers, der umsichtig gehandelt habe, gibt es aber auch allgemeine Kritik am Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) und am öffentlichen Personennahverkehr generell.

Zum Hintergrund: Ein Busfahrer hatte im Dezember an der Haltestelle Scheidental die Fahrt des Linienbusses, der noch nach Reisenbach hätte fahren sollen, wegen starken Schneefalls beendet. Der einzige Fahrgast, ein Jugendlicher, der nach Reisenbach wollte, war daraufhin in Scheidental ausgestiegen und wurde dort von seiner Familie abgeholt. Hat der Busfahrer nun seine Beförderungspflicht vernachlässigt? Peter Baumann, der Großvater des Fahrgastes, meint, dass dies der Fall sei. In einem in der RNZ veröffentlichten Leserbrief hatte er das Thema öffentlich gemacht.

Die meisten der kommentierenden Facebook-Nutzer sehen dies anders und machten sich für den Busfahrer stark: "Fakt ist, dass der Busfahrer eine Situation als Gefahr eingeschätzt hat und diese Gefahr vermieden hat. Somit hat er alles richtig gemacht, er ist nicht das Risiko eingegangen sich oder einen Fahrgast zu gefährden!", schreibt beispielsweise ein Kommentator. Doch es gibt auch andere Stimmen: "Das geht ja wohl gar nicht. Wenn die keinen Bus bei ein bissle Schnee fahren können, dann dürften die auch keine Busse fahren", meint eine Frau aus der Region.

Ein Kommentator, der ebenfalls als Busfahrer arbeitet, schreibt dagegen, dass der Busfahrer privat hafte, wenn es auf schneeglatter Straße zu einem Unfall komme. Die Beförderungspflicht bestehe zudem nur, wenn die Sicherheit des Fahrgastes garantiert werden könne.

Auch Lösungsvorschläge wurden diskutiert: So wurde vorgeschlagen, die Busfahrer generell besser zu bezahlen, um den Beruf für gut qualifizierte Fahrer attraktiver zu machen. Es wurde zudem überlegt, in solchen Fällen auf Kosten des BRN ein Taxi zu rufen, das den betroffenen Fahrgast nach Hause bringe. Einige nutzen die Diskussion zudem, um ihrem Ärger über den BRN, der zum 1. April sein Liniennetz erweitert hatte, generell Luft zu machen: Nach wie vor würden Busse ausfallen, zu spät kommen oder die Fahrer würden die Strecke nicht kennen.

Zwischen den vielen lauten Kommentaren fallen erfreulicherweise immer wieder welche auf, die zum Nachdenken anregen. Einem solchen gebührt daher auch das Schlusswort: "Auf dem Fahrersitz sitzt ein Mensch, und nur er trifft die Entscheidung, warum auch immer. Er hat die Verantwortung für die Menschen, die er fährt."