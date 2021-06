„Wer zum Teufel ist Lukas“ heißt der Podcast, in dem Greta und Abel Hirsch alle zwei Wochen Rätselspaß rund um Musiker mit anderen Musikfans teilen. Repros: Tabea Laier

Von Tabea Laier

Mudau. "Wer zum Teufel ist Lukas?", fragen sich Greta und Abel Hirsch jede zweite Woche. In ihrem gleichnamigen Podcast rätseln die Geschwister in jeder Folge über einen anderen Musiker und sind damit inzwischen richtig erfolgreich. Rund tausend Zuhörer beteiligen sich regelmäßig am Rätselspaß der beiden.

Podcasts gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Greta (28) und Abel Hirsch (40), die aus Mudau stammen, haben sich ihren eigenen Musik-Podcast ausgedacht und nehmen seit circa einem Jahr mit großem Spaß ihre Folgen auf.

Das Prinzip von "Wer zum Teufel ist Lukas" ist simpel: Einer der beiden Geschwister bereitet die Biografie eines Musikers auf und gibt immer nur kleine Hinweise. Der andere muss im Laufe der Folge erraten, um welchen Musiker es sich handelt. Der Name Lukas steht dabei stellvertretend für den entsprechenden Musiker, dessen Name ja nicht genannt werden soll. "Die Schwierigkeit dabei ist, dass derjenige, der rät, nicht gleich am Anfang erraten soll, wer gemeint ist", erklärt Greta Hirsch. Zu schwer soll es aber auch nicht sein, sonst wäre das Spiel zu schnell vorüber. Auch die Zuhörer können natürlich mitraten und ihre Musikkenntnisse testen.

Das Spektrum der Musiker ist dabei grenzenlos: Von Justin Bieber über Beethoven zu Helene Fischer ist alles vertreten. Letztendlich schauen die beiden am Ende jeder Staffel, wer die meisten Musiker erraten hat und damit der Staffelgewinner ist. "Eigentlich wäre der Preis gewesen, dass sich der Gewinner ein Konzert aussucht, auf das wir beide zusammen gehen. Das ging jetzt leider schlecht", meint Greta Hirsch.

Die Idee zum Podcast war schnell geboren: Eigentlich haben wir nur so rumgesponnen, was man machen könnte, um andere mit unserer Liebe zur Musik mitzureißen", erzählt Greta Hirsch. Das Konzept hätten sie innerhalb von 15 Minuten entwickelt, dann sei es auch schon losgegangen.

"Wir sind beide schon immer sehr musikinteressiert gewesen", sagt Greta Hirsch. Ihr Bruder Abel habe sie musikalisch geprägt. Er selbst spielte früher als Bassist in einer Band. Inzwischen lebt der 40-Jährige in Hamburg und arbeitet als Kinder- und Jugendpsychotherapeut.

Greta Hirsch ist Journalistin beim Radio in Karlsruhe. "Eigentlich bin ich total unmusikalisch, aber durch meine Arbeit beim Radio habe auch ich viel mit Musik zu tun", erklärt sie.

Bisher haben die Geschwister 23 Folgen in zwei Staffeln herausgebracht und bekommen immer mehr Zuhörer. "Am Anfang dachten wir, dass hauptsächlich Freunde und Familie zuhören, aber jetzt wird das immer größer", freut sich Greta Hirsch über ihren Erfolg.

Auch wenn der Podcast mehr Arbeit mit sich bringt als ursprünglich angenommen, haben Greta und Abel Hirsch vor, das Projekt so lange weiterzuführen, bis ihnen keine Musiker mehr einfallen. "Der Podcast frisst zwar viel Zeit, aber die investieren wir gerne", betont Greta Hirsch. "Unser Ziel ist es, viele Menschen für unseren Podcast zu begeistern, die Lust haben, mitzuraten".

Nicht nur an den wachsenden Zuhörerzahlen erkennen Greta und Abel Hirsch, dass ihr Podcast gut ankommt. "Wir bekommen auch immer wieder Nachrichten über Instagram mit Anregungen, welche Musiker wir noch vorstellen könnten – aber natürlich immer privat, damit der andere nichts davon weiß." Auf ihrer Instagram-Seite "werzumteufelistlukas.podcast" gibt es zusätzlich zum Podcast jeden Samstag ein kleines Musikquiz, bei dem ebenfalls mitgeraten werden kann. "Da machen auch echt viele mit, das freut uns total", meint Greta Hirsch.