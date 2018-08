Sie sind nun für den Notfall vorbereitet und können im Ernstfall helfen: Mitarbeiter der Mudauer Geschäfte ließen sich von Norbert Ziegeler in Erster Hilfe ausbilden.

Mudau. (RNZ) Da in Mudau keine Rotkreuz-Gruppe mehr besteht, sorgen Privatinitiativen von vier alteingesessenen Mudauer Geschäften mit kleinen und fachlichen Schritten dafür, dass die Hilfsfrist bei einem medizinischen Notfall, zumindest in den üblichen Geschäftszeiten, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sinnvoll und lebensrettend überbrückt werden kann.

Nachdem die Volk-Friseure mit der ganzen Belegschaft den Anfang machten, folgten in zwei separaten Kursen die beiden lokalen Bäckereien Peter Schlär sowie Münkel & Burkhardt sowie jetzt auch die Bären-Apotheke Mudau mit allen Mitarbeitern mit einem umfassenden praxisorientierten Erste-Hilfe-Kurs nach.

Norbert Ziegeler, der ortsansässige Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin und Erste-Hilfe-Ausbilder beim Malteser Hilfsdienst Heidelberg, führte alle Kurse souverän und anschaulich durch. Nach dem Motto: nur so viel Theorie wie unbedingt nötig, dafür aber viel Teilnehmerpraxis.

Lieber drücken (=Herzmassage) als Gaffen oder mit dem Handy fotografieren, hatte sich Ziegeler als Leitlinie auf die Fahne geschrieben und legte großen Wert auf die klassische Laien-Wiederbelebung mit Einsatz eines Übungsdefibrillators.

Ein "richtiger" und voll einsatzfähiger Defibrillator hängt nur wenige Schritte von den genannten Geschäften in der Volksbank Franken und ist somit auch rund um die Uhr schnell erreichbar und in den Händen der neuausgebildeten Ersthelfer ein fantastisches Plus.

Wie Ziegeler aber betonte, leider noch nicht in allen Mudauer Ortsteilen. Auf seiner Prioritätsliste stehen Donebach, Mörschenhardt und Steinbach ganz oben - und die ersten Geldspenden sind schon zugesagt. "Drei Defis im Wert von 4500 Euro wären ein Super-Weihnachtsgeschenk für diese Ortsteile", unterstrich Ziegeler.

Wie Apothekerin Susanne Vogel ausführte, ist es wichtig, dass schnelle Hilfe gewährleistet wird. Im Kurs wurden die wichtigsten Situationen simuliert und aktiv bearbeitet. Das nimmt auch die Scheu, im Ernstfall sofort zu helfen. Ein Defi-Tag in Mudau findet zudem am Samstag, 29. September, dem Weltherztag, in der Bären-Apotheke Mudau statt.