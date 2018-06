Mudau. (lm) In Langenelz entstehen auf einer Fläche von 0,93 Hektar und in direkter Angrenzung an das bestehende Baugebiet "Struthäcker I" elf neue Bauplätze. Wie in öffentlichen Gemeinderatssitzung durch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger mitgeteilt wurde, sollen die Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet "Struthäcker II" nach der Ernte Ende August beginnen und bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Bereits in einer vorangegangenen Gemeinderatssitzung wurde die Erschließungsplanung durch Oswald Gehringer vom Planungsbüro Sack & Partner vorgestellt und auch so beschlossen.

Nun vergab der Gemeinderat nach erfolgter Submission den Auftrag zur Ausführung der Erschließungsarbeiten an die Firma August Mackmull aus Muckental zum Brutto-Angebotspreis von 340.447 Euro und stimmte dabei auch den überplanmäßigen Ausgaben bei den Kanal- und Wasserleitungsmaßnahmen zu.

Weiter erhielt die Netze BW aus Tauberbischofsheim den Auftrag zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung für das Baugebiet "Struthäcker II" zum Brutto-Angebotspreis von 10.325 Euro. In der Planung liegen die Gesamtkosten für Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Kanalisation und Wasserversorgung bei 425.000 Euro.

Weiter nahm das Gremium das Gestaltungskonzept samt Detailfestlegungen zum Rathausumbau zur Kenntnis, das Dea Ecker und Bob Piotrowski von Ecker Architekten aus Buchen vorstellten.

In der Medientechnik des Bürgersaals bedeutet das eine Verbesserung der Projektionsfläche um 44 Prozent durch einen guten Flachbildschirm. Als bauliche Maßnahmen stehen im Rathaussaal neben Verbesserung von Licht, Klima und Akustik auch aktuelle Brandschutzmaßnahmen an. Der Boden wird abgeschliffen und dadurch heller. Die Wandfarben werden einheitlicher, doch das Wappen wird dominant bleiben. Ob auch eine neue Bestuhlung relevant ist, wird das Gremium noch diskutieren.

Allgemein sind im Gebäude keine großen Änderungen vorgesehen, es wird nur insgesamt heller, die Akustik wird in den Fluren abgedämmt sein und die Brandschutzmaßnahmen auf den neuesten Stand gebracht werden. Neu ist auch der Aufzug vom Parkplatz aus, der das Gebäude behindertengerecht ausstattet.

Lediglich zur Kenntnis nahm das Gremium den Halbjahresbericht der Verwaltung zur aktuellen Haushaltswirtschaft, zeigte sich aber zufrieden mit den bisherigen Maßnahmen und Kalkulationen. Kämmerer Gerd Mayer: "Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sowie den Einkommenssteueranteilen kann aufgrund der zurückhaltenden Planung mit einem Plus gerechnet werden".

Wenn auch der Bürgermeister noch nicht mit einer Oberbürgermeisterstelle rechnen kann, so verzeichnet man in der Gemeinde einen zufriedenstellenden Anstieg der Einwohnerzahl. Nach derzeitigem Stand sei bei den Gewerbesteuereinnahmen mit einem Aufkommen von 1 400.000 Euro (200.000 Euro mehr als ursprünglich geplant) zu rechnen.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt werde sich um ca. 200.000 Euro auf 1 050.000 Euro erhöhen. Allerdings birgt diese Planung noch ein Fragezeichen, da die finanziellen Auswirkungen durch die Zuweisung von Flüchtlingen derzeit noch nicht berechnet werden können.

In Zahlen ergibt der Verwaltungshaushalt folgendes Bild: Gewerbesteuer +200.000 Euro, Schlüsselzuweisungen +100.000 Euro, Einkommenssteueranteile +20.000 Euro und Konzessionsabgabe +10.000 Euro. An Ausgaben erwartet man Unterhaltung der Wasserläufe +10.000 Euro, Regenüberlaufbecken +10.000 Euro, Zinsen zur Gewerbesteuer +10.000 Euro, Gewerbesteuerumlage +45.000 Euro. Im Vermögenshaushalt stehen der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 200.000 Euro mit gleichzeitiger Darlehensaufnahme von 200.000 Euro folgende Ausgaben zu Buche: Gehweg zum Straßenmeistereigelände +25.000 Euro, Kanalisation und Straßenbau Baugebiet "Struthäcker II" in Langenelz +55.000 Euro, Hochwasserschutzmaßnahmen Unterdorf in Langenelz -30.000 Euro und der Oberflächenkanal im Gewerbegebiet der Straßenmeisterei mit -27.500 Euro.

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung stehen verstärkt Unterhaltungsarbeiten an den Wassergewinnungs- und Speicheranlagen im Focus, wodurch der Haushaltsansatz um 20.000 Euro erhöht werden muss. Bei der Sanierung des Wasserturms sei mit ca. 15000 Euro an Mehraufwendungen wegen der Verlängerung der Standzeit des Gerüstes zu rechnen. Insgesamt muss der Haushaltsansatz um ca. 25.000 Euro erhöht werden. Im Vermögensplan ergeben sich folgende Änderungen der Haushaltsansätze: Wasserleitung "Brückengut III" und Verlegung der Förderleitung +20.000 Euro, Wasserleitung "Struthäcker II" 8000 Euro, Wasserleitung Gewerbegelände Straßenmeisterei 19.000 Euro und Leitungssanierung im Mudauer Buchweg mit -10.000 Euro.

Unter dem Punkt Bauanträge stimmte der Gemeinderat der Anfrage der Susanne-und-Joachim-Schulz-Stiftung zu, die 30 x 10 Meter große Station "Mathematik und Temperatur" des Smart-Pfad-Odenwald (ursprünglich im Weller angedacht) nun auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage aufstellen zu dürfen. Abschließend gab der Bürgermeister bekannt, dass nach erfolgreichen Veranstaltungen zum Thema Flurneuordnung Reisenbach im Herbst eine genauere Infoveranstaltung stattfinden wird.