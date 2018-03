Auch am Tag sind die 363 Meter hohen Sendemasten eine imposante Erscheinung. Am Freitag sollen sie nun für immer von der Bildfläche verschwinden. Foto: Egbert Hennig

Von Dominik Rechner

Mudau-Donebach. Es klingt viel Wehmut mit in der Stimme von Ortsvorsteher Herbert Scharmann, wenn er über die Donebacher Sendemasten spricht. Das Motto der Prunksitzung vom Januar, "Guckt se o, no sen se do", bezogen auf die beiden "Türme", hatte es schon angedeutet, dass sie nicht mehr lange stehen werden. Nun herrscht Gewissheit: Am Freitag verschwinden die zwei Sendetürme, nach denen sich die Donebacher Fastnachter, die "Turmspatzen", benannt haben, für immer von der Bildfläche. Seit 1. Januar 2015 war der Langwellensender für analoges Radio abgeschaltet.

Hintergrund Sendemast Donebach 10. März 1967: Die erste Antennenanlage des Senders Donebach für die Programmaussendung von "Deutschlandfunk" geht mit vier Masten mit einer Höhe von jeweils 200 Metern in Betrieb. 1972: Zwei der vier Masten werden entfernt, da aufgrund der guten Sendeleistung unter anderem der Sender in Brasov (Rumänien) [+] Lesen Sie mehr Sendemast Donebach 10. März 1967: Die erste Antennenanlage des Senders Donebach für die Programmaussendung von "Deutschlandfunk" geht mit vier Masten mit einer Höhe von jeweils 200 Metern in Betrieb. 1972: Zwei der vier Masten werden entfernt, da aufgrund der guten Sendeleistung unter anderem der Sender in Brasov (Rumänien) gestört wird. Der verbliebene nordwestliche Mast fungiert fortan als Strahler, der südöstliche phasenversetzt als Reflektor in Richtung Brasov. 1981 bis 1982: Die 200 Meter hohen Antennenmasten werden auf 363 Meter umgebaut, da die alten Masten für die geplante Erhöhung der Sendeleistung nicht ausgelegt sind. Damit diese Stahlgerippe mit enormer Höhe nicht umfallen, müssen zur Abspannung armdicke Stahlseile eingesetzt werden. 1. Januar 2015: Der Sender Donebach wird abgeschaltet. (dore)

[-] Weniger anzeigen

"Die Bevölkerung hier in Donebach ist wirklich traurig, dass die ,Türme’ verschwinden", so Scharmann. "Sie sind ein Wahrzeichen für unseren Ort. Schon von weitem hat man die Leuchttürme bei der Heimfahrt mit dem Auto gesehen. Sie haben den Weg in die Heimat gewiesen." Doch damit nicht genug: Die 363 Meter hohen Sendemasten haben für die Bevölkerung nicht nur als "leuchtende Wegweiser" fungiert, sondern haben sich auch als sehr gute Blitzableiter erwiesen, wie der Ortsvorsteher erklärt: "Die Türme haben statische Ladungen in den Boden abgeleitet."

Die eigentliche Funktion der Sendemasten war natürlich eine andere. Von März 1967 bis Ende 2014 strahlte der Sender Donebach das analoge Programm Deutschlandfunk der Sendeanstalt Deutschlandradio aus. Zum 1. Januar 2015 wurde der Betrieb des Senders Donebach eingestellt.

Für großes Aufsehen sorgten nach der Abschaltung zwei "Roofer" im Jahr 2015, die auf einen der Masten kletterten und dabei ein Video drehten. Das Video wurde bis zum heutigen Tag mehr als zwei Millionen Mal auf der Internetplattform Youtube aufgerufen. Schlagzeilen machten auch vier australische "Base-Jumper", von denen einer auf den Turm geklettert und mit einem sogenannten Wingsuit von der Turmspitze gesprungen war.

Nach Angaben des Eigentümers der Sendemasten, Media Broadcast (Sitz in Köln), nutzt der Programmanbieter Deutschlandradio unter anderem jetzt das neue Digitalradio DAB+, allerdings werden dafür andere Infrastrukturen der Media Broadcast eingesetzt. Für die Donebacher Sendemasten sieht der Eigentümer also keine Verwendung mehr - deshalb sollen sie nun rückgebaut werden.

Am vergangenen Mittwoch besprachen Vertreter der Media Broadcast und der Gemeinde Mudau die Sicherheitsmaßnahmen und Absperrungen und klärten letzte Details zum zeitlichen Ablauf sowie zur Befahrbarkeit des Geländes für den Rückbau. Derweil laufen die Arbeiten auf dem Gelände um die Sendemasten bereits auf Hochtouren. Wie Ortsvorsteher Scharmann berichtet, rissen gestern Bagger die dortigen Antennenhäuser ab.

Auf Nachfrage der RNZ teilt ein Sprecher der Media Broadcast zum Ablauf mit: "Die Abspannseile (Pardunen genannt) werden gleichzeitig mittels Schneidladungen geschnitten, so dass die Masten zielgenau im Fallbereich zusammenfallen. Eine Evakuierung von Donebach ist hierzu nicht erforderlich. Es wird lediglich eine kurze zeitliche Absperrung im Umfeld des Fallbereiches geben."

Die Abbrucharbeiten übernimmt mit der Firma Otto Freerk aus Mecklenburg-Vorpommern ein auf Abbruch- und Entsorgungsarbeiten spezialisiertes Unternehmen. Wie ein Sprecher der Media Broadcast mitteilt, müssen drei Gebäude am Ortsende Donebachs Richtung Mörschenhardt kurzzeitig evakuiert werden, da sich diese noch im Schutzbereich befänden. Als Andenken möchten die "Turmspatzen" ein oder zwei Teilstücke der "Türme" im Bereich des Sportplatzgeländes aufstellen. In der ehemaligen Donebacher Schule wird außerdem ein Modell der "Türme" in der Größe von 1,50 auf 1,50 Meter ausgestellt.

Was mit dem Areal passiert, auf dem über 50 Jahre lang die "Leuchttürme" des Odenwalds standen, ist laut eines Sprechers der Media Broadcast noch offen: "Über die Folgenutzung der Liegenschaft wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden."

Doch egal, welche Nutzung die Fläche in Zukunft erfährt, nicht nur für die Donebacher Bevölkerung wird sie untrennbar mit der Erinnerung an die beiden Türme, den Wahrzeichen des Mudauer Ortsteils Donebach, verbunden sein. Und die Wehmut wird wohl noch ein bisschen andauern...

Info: Die Donebacher Sendemasten sollen am Freitag, 2. März, zwischen 14 und 15 Uhr fallen. Eine Informationsveranstaltung für die Bürger zum Ablauf des Rückbaus der Donebacher Sendemasten findet am heutigen Mittwoch um 17 Uhr am Betriebsgelände der Türme vor Ort statt.