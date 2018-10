Mudau. Zusammen mit 13 anderen mittelständischen deutschen Unternehmen aus der Automotive-Zuliefererbranche hat Aurora im eBus-Cluster innovative, vom Fahrzeughersteller unabhängige Lösungen für die Elektromobilität im öffentlichen Nahverkehr entwickelt.

Im Innovationsträger "ColumBus", einem Elektrobus, wurden alle innovativen Lösungen integriert und intelligent vernetzt. Das Ergebnis zeigt, dass Elektromobilität praxistauglich im ÖPNV eingesetzt werden kann, ohne Abstriche bei Komfort oder Sicherheit der Busse machen zu müssen.

Der "ColumBus" hat auf dem "Bus-Display" der InnoTrans 2018, der Weltleitmesse für Verkehrstechnik in Berlin, hohe Aufmerksamkeit geweckt - nicht nur bei den Herstellern von Omibussen, sondernn auch bei Vertretern der Politik und großen Verkehrsunternehmen aus Deutschland und Europa.

Ein Höhepunkt für die in Mudau ansässige Firma Aurora war sicherlich der Besuch des Bundestagsabgeordneten Alois Gerig, der sich gemeinsam mit Landrat Dr. Achim Brötel und dem Mudauer Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger am Stand des eBus-Clusters informierte. Sie zeigten großes Interesse am Projektinhalt des Clusters und dem Beitrag der Aurora-Gruppe.

Besonders stolz sind alle Partner des eBus-Clusters aber auch auf den Besuch von Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) und seinen Kollegen des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestags.

Die Delegation nahm sich trotz des engen Terminkalenders und der Vielzahl interessanter Aussteller die Zeit, um sich von Hannes Wolf, Geschäftsführer von Aurora, auf dem eBus-Cluster-Stand die Projektidee und die daraus entstandenen energieeffizienten Lösungen des eBus-Clusters erklären zu lassen.

Jede einzelne Lösung wie die neuartige Aurora-Wärmepumpe, die innovative "Cellofoam"-Seitenwandheizung, die flexibel anpassbare "Schunk"-Ladeinfrastruktur, aber auch die Sitzheizung in modernen Stadtbussitzen und ansprechendes Interieur in Leichtbauweise liefert Daten wie Fahrgastbelegung, Temperatur im Fahrzeug, Fahrgastverteilung und aktuelle Verbräuche an eine vom Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme entwickelte Softwarelösung für das Internet der Dinge.

Die Daten werden dort, angereichert mit Daten aus dem Internet, verarbeitet. Die selbstlernende, intelligente "Aranea"-Steuerung der Heizung und Klimatisierung von Aurora passt dann die Leistung der Klimaanlage entsprechend dem aktuellen Bedarf an. Durch Vernetzung aller Systeme im Internet der Dinge (Internet of Things) und dem Einsatz einer intelligenten Steuerung tragen alle Lösungen in Summe maßgeblich zur Reduzierung des Energiebedarfs bei.

Mit einem Appell an Cem Özdemir und die interessierten Ausschussmitglieder, die eMobilität auch politisch durch Weiterführung entsprechender Förderprogramme voranzutreiben und mittelständische Unternehmen verstärkt einzubinden, verabschiedete Hannes Wolf die Delegation.