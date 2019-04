Mudau. (lm) Wie bei der Sitzung des Gemeinderats zu erfahren war, gehen die Arbeiten im Rahmen der Rathaussanierung zügig voran. Nachdem im ersten Anlauf im Rahmen einer Ausschreibung kein Bieter zur Vorlage eines Angebotes gefunden werden konnte, wurden die Arbeiten zur Erneuerung der Fensterbänke nochmals neu ausgeschrieben.

Nach der Auswertung durch das Büro Ecker Architekten aus Heidelberg wurde die beschränkte Ausschreibung aus wirtschaftlichen Gründen (Angebot 47.326 Euro, Kostenberechnung 26.180 Euro) aufgehoben und in nachträglicher freihändiger Vergabe an die Firma MTB-Schreinerei GmbH aus Edingen-Neckarhausen zum Bruttoauftragspreis in Höhe von 25.175 Euro vergeben.

Als Gesamtkommandant erinnerte Markus Peiß über die Aktivitäten der Mudauer Feuerwehren 2018. Er erwähnte die neue Struktur der Abteilungen Donebach und Mörschenhardt unter Kommandant Jochen Walz. Mit 364 Feuerwehrangehörigen in der Gemeinde Mudau sind rund sieben Prozent der Bevölkerung aktiv. Es gab 16 Brandeinsätze, 44 Technische Hilfeleistungen und 28 sonstigen Einsätze. Gerettet wurden 35 Personen.

An Empfehlungen für Beschaffungen 2019/2020 stehen im Feuerwehrbedarfsplan ein TSF-W für die Abteilung Langenelz, ein KDOW, ein LF 30 für die Abteilung Mudau (500.000 Euro), neue Einsatzkleidung für 100.000 Euro, die Umstellung auf Digitalfunk für 40.000 Euro sowie die Kostenübernahme für zwei KLW-Führerscheinausbildungen je 3000 Euro.

Die Beschaffung eines Kommandowagens für den Kommandanten bzw. den Einsatzleiter vom Dienst in der Gemeinde Mudau stand als erste Entscheidung bereits auf der Tagesordnung. So beschloss der Gemeinderat die Firma Autohaus Walter aus Kirchzell zum Preis von 22.404 Euro mit der Lieferung des Fahrzeuges und die Firma Schmitt Brandschutz & Nachrichtentechnik aus Hösbach für 10.640 Euro mit dem feuerwehrtechnischen Umbau zu beauftragen.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurden die Wahlen zu den Feuerwehrabteilungsführungen nach deren Jahreshauptversammlungen bestätigt. Für die Abteilung Donebach und Mörschenhardt Abteilungskommandant Jochen Walz mit Vertreter Nico Gramlich und stellvertretendem Vertreter Kurt Rippberger; für die Abteilung Langenelz Abteilungskommandant Holger Münch mit Vertreter Michael Speckert; für die Abteilung Scheidental Abteilungskommandant Cornel Schwab mit Christian Brenneis und Tobias Lohrum als Vertreter.

Wie in anderen Odenwaldgemeinden auch sprach sich auch der Mudauer Gemeinderat für eine Weiterführung der Betreuung ihres Kommunalwaldes durch die Untere Forstbehörde im Landratsamt aus. Im Beisein von Revierleiter Michael Schwarz wurde die Verwaltung auch beauftragt, den Beitritt zur FVOB (Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland) als Holzvermarkter vorzubereiten.

Seine Zustimmung gab das Gremium auch den Anträgen auf Genehmigung von Weihnachtsbaumkulturen auf Gemarkung Schloßau/Waldauerbach mit 50,92 Ar und auf Gemarkung Donebach mit 76 Ar. Die Flächen sind schon mit Weihnachtsbäumen bestockt, und eine Befürwortung durch die jeweiligen Ortschaftsräte lag der gemeinderätlichen Entscheidung zu Grunde.

Wie Bürgermeister Rippberger bekannt gab, fand die vom Gemeinderat im Februar beschlossene Haushaltssatzung mit 15 500.000 Euro für das laufende Jahr, davon 12.470.000 Euro im Verwaltungs- und 3 030.000 Euro im Vermögenshaushalt, auch durch das Landratsamt Zustimmung. Genehmigt wurde der vorgesehene Kreditaufnahmerahmen in Höhe von 700.000 Euro und die Verpflichtungsermächtigung von 725.000 Euro.

Gleiches gilt für den Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde mit einer Gesamthöhe von 793.000 Euro. Der Erfolgsplan sieht dabei Erträge und Aufwendungen von 702.000 Euro sowie ein Jahresgewinn in Höhe von 32.000 Euro vor, und der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 500.000 Euro.