Miltenberg. Gleich sechsmal hat das Brauhaus Faust zu Miltenberg bei der Verleihung des "Meininger Craft Beer Awards 2018" in mehreren Kategorien abgeräumt: Einmal Platin, einmal Gold und viermal Silber gewann das Brauhaus aus der Churfrankenmetropole im internationalen Wettbewerb mit anderen Craft Beer Brauereien.

Der "Meininger International Craft Beer Award" zählt zu den prestigeträchtigsten Preisen der deutschen Brauwirtschaft. In diesem Jahr wurden von der 84-köpfigen Wettbewerbsjury des Meininger Verlags 70 verschiedene Bierstile degustiert und bewertet. 90 Brauereien aus 28 Ländern hatten dazu 1090 Biere eingereicht.

Ein ganzes Sixpack an Preisen ging dabei an das Miltenberger Brauhaus von Cornelius und Johannes Faust. Diplom-Braumeister Cornelius Faust sagte bei der Preisverleihung am Dienstag in Neustadt an der Weinstraße: "Platin für unseren Faust Eisbock, Gold für unsere Faust Brauerreserve und gleich viermal Silber für jeweils unser Faust Pils, Faust Pils alkoholfrei, Faust Hefeweizen hell und Faust Hefeweizen dunkel - wir freuen uns über diese sechs hohen Auszeichnungen als Beweis unserer Liebe zum Bier bis ins geschmackliche Detail. Wir sind stolz darauf, als Regionalbrauerei in Sachen Bierqualität in der deutschen und internationalen Liga ganz oben mit dabei zu sein."

Verkostungsleiter Christian Wolf verwies darauf, dass neben den typischen Craftbieren wie India Pale Ale und Pale Ale jetzt auch traditionelle deutsche Bierstile wie Pils, Weizen, Helles oder Kellerbier an Popularität gewinnen würden. Gerade diese hätten im Wettbewerb durch außerordentliche Qualität überzeugt und lieferten Biergenießern "enorme Trinkfreude".

Für das Brauhaus Faust verlängert sich nun mit den sechs neu hinzugekommenen "Meininger International Craft Beer Awards" die lange Reihe ihrer national und international gewonnenen Preise. Seit 2006 erfreuen sich die Miltenberger alljährlich und durchgängig verschiedener wichtiger Siege bei hochrangigen Qualitätswettbewerben.