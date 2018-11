Miltenberg. (pol) Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach kurz nach Mitternacht aus noch ungeklärter Ursache in der Frühlingsstraße aus. Die Einsatzkräfte konnten zwei Bewohner nur noch tot bergen. Als die Beamten der Miltenberger Polizei am Einsatzort eingetroffen waren, drang bereits dichter Rauch aus einer Wohnung. Obwohl die örtlichen Feuerwehren aus Miltenberg und Bürgstadt schnell vor Ort waren, kam für die zwei Bewohner jede Hilfe zu spät. Der Brand ist inzwischen vollständig abgelöscht. Wie das Feuer ausgebrochen ist, untersucht inzwischen die Kriminalpolizei Aschaffenburg.