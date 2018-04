Miltenberg. (pol) Einer aufmerksamen Konditorin ist es zu verdanken, dass am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr in der Mainzer Straße in Miltenberg ein Einbrecher festgenommen werden konnte. Die Zeugin hatte verdächtige Geräusche wahrgenommen und einen Mann mit einem Einkaufswagen hinter dem benachbarten Gastronomiebetrieb hantieren sehen. Die verständigte Polizei konnte den Mann daraufhin in unmittelbarer Nähe des Tatortes stellen.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann zuvor mit einem Brecheisen die Tür des Kühlraumes des Gastronomiebetriebes aufgehebelt hatte und Lebensmittel und Bierflaschen im Wert von rund 300 Euro entwendet hatte.

Der Mann wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht, wo er die Tat gestand. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft musste der Täter, ein 28-jähriger Litauer ohne festen Wohnsitz, gegen Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten, wieder auf freien Fuß gesetzt werden.