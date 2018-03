Buchen. (tra) Wenn das Kind einen Infekt nach dem anderen aus dem Kindergarten nach Hause bringt, sich beim Toben im Garten verletzt oder auch einfach eine Vorsorgeuntersuchung ansteht - Familien sind auf wohnortnahe kinderärztliche Versorgung angewiesen. Wer ein krankes Kind hat, wünscht sich nichts mehr, als nach einer kurzen Autofahrt beim Kinderarzt zu sein und dort schnell dranzukommen.

In Buchen müssen sich viele Eltern und Kinder jedoch mit langen Wartezeiten und Terminen in den späten Abendstunden arrangieren: Die Kinderarztpraxen von Andrea Horn, Pierre Mahlik und Johannes Limberg platzen aus allen Nähten. Sie sind überfüllt, da es in Buchen mehr kleine Patienten gibt, als die drei Kinderärzte versorgen können.

Die drei Praxen können zur Zeit kaum neue Patienten aufnehmen - und Neugeborene können momentan in keiner Buchener Kinderarztpraxis angenommen werden. Eltern müssen sich in diesem Fall eine Praxis außerhalb Buchens suchen. Eine für Eltern und Kinderärzte untragbare Situation.

"Es tut mir in der Seele weh, wenn ich ein Neugeborenes nicht als Patient annehmen kann", sagt Andrea Horn im Gespräch mit der RNZ. "Dass Kinderärzte keine Kapazitäten für Neugeborene haben, ist mir ein Dorn im Auge", unterstreicht auch Pierre Mahlik.

Die Buchener Kinderärzte wollen nun gemeinsam Lösungen finden, damit der Aufnahmestopp für Neugeborene bald wieder beendet werden kann. "Ich gehe davon aus, dass sich die Situation wieder entspannen wird", sagt Mahlik.

Es gibt zudem gute Neuigkeiten: Der alteingesessene Buchener Kinderarzt Dr. Johannes Limberg hat eine Nachfolgerin gefunden: "Ab April wird sich eine Kinderärztin in meiner Praxis einarbeiten und sie dann ab Juli übernehmen", sagt Limberg. Der Kinderarzt praktiziert seit Jahrzehnten in Buchen und ist mittlerweile über 70 Jahre alt. Im Sommer wird er in den Ruhestand gehen.

Das Grundproblem, dass es in Buchen zu wenig Kinderärzte und zu viele kleine Patienten gibt, bleibt dennoch bestehen. So verhindern bürokratische Barrieren, dass sich hier weitere Kinderärzte niederlassen: "In Buchen darf es nur drei Kinderarztpraxen geben", sagt Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Wie viele Ärzte in einer Stadt zugelassen werden, regelt die vom Gesetzgeber veranlasste Bedarfsplanung. Sie legt fest, dass Buchen mit drei Kinderarztpraxen gut versorgt sei. Das Problem: Die jahrzehntealte Bedarfsplanung stammt aus einer Zeit, in der es in Buchen viel weniger Kinder als heute gab. Eine Änderung der Bedarfsplanung ist jedoch nicht in Aussicht.

Eltern und Kinder müssen sich also mit der Situation arrangieren und mit drei Praxen auskommen. Und die Kinderärzte müssen sich ebenfalls mit den Gegebenheiten arrangieren, auch wenn dies bedeutet, von morgens um 8 Uhr bis abends um 22 Uhr in der Praxis zu sein.

"Man gerät an die Grenzen der eigenen Gesundheit", sagt Andrea Horn. "Als Kinderarzt kann man an einem Arbeitstag nur eine bestimmte Anzahl von Kindern behandeln. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem man keine Patienten mehr annehmen kann", bestätigt auch Johannes Limberg. "Wir tun alles, was wir tun können. Mehr geht nicht", fasst Pierre Mahlik zusammen. "Die Situation ist prekär", meint Andrea Horn.

Sie möchte, wie die beiden anderen Kinderärzte auch, den Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung bieten. "Wenn man als Arzt nun versuchen muss, jeden Tag so viele Kinder wie möglich zu behandeln, leidet irgendwann die medizinische Qualität", sagt Horn. "Man braucht Zeit, um die Krankheit eines Kindes zu erfassen."

Bis sich auf politischer Ebene etwas ändert, damit sich in Buchen mehr als drei Kinderärzte niederlassen können, müssen die Ärzte weiterhin bis über ihre Belastungsgrenze hinaus arbeiten und Eltern und Kinder viel Geduld mitbringen.