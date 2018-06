Buchen. (mb) Das Interesse an der "Kunst- und Kulturgeschichte des Hinterns" hat am Freitagabend viele Besucher in die "Narrhalla"-Scheune in Buchen gelockt. Am Ende eines kurzweiligen Vortrags riet Professor Josef Walch der Stadt Buchen, ihr Wahrzeichen werblich besser zu vermarkten.

"Dass eine Stadt so etwas als Symbol hat, ist in Deutschland einmalig", stellte Josef Walch zu Beginn seines Vortrags fest. Am Ende seiner Ausführungen kam er auf diesen Sachverhalt zurück und empfahl dem Gemeinderat von Buchen, eine Kommission einzurichten, die sich mit der "werblichen Weiterverfolgung des Bleckers" beschäftigen sollte. Denn das Hinterteil, das jeder Mensch mit sich herumträgt, ist - wie Walch aufzeigte - in sämtlichen Bereichen des Lebens allgegenwärtig.

Im indogermanischen Sprachraum nannte man es "Arsa", das sehr an das deutsche A-Wort erinnert. Bei seinen Nachforschungen stieß Walch auf ein Gedicht aus der Antike, in dem am Ende sinngemäß festgestellt wird: "Der Boss kann nur das Arschloch sein." Auch Bücher über den Allerwertesten hat der Referent gefunden: "Ein Lob auf den Hintern" und "Der Hintern. Geschichte eines markanten Körperteils" lauten ihre Titel. Wolfgang Amadeus Mozart bezeichnete Walch als einen der ordinärsten Musiker der Klassik. Von ihm stammt unter anderem der Kanon "Leck mich am Arsch" und die Forderung: "Unsere Ärsche sollen die Friedenszeichen sein."

Auch in der Politik machte das menschliche Gesäß Karriere. Walch zeigte ein Foto des "Bleckers" von Karl Weiss aus dem Jahr 1906 und verwies darauf, dass das Hinterteil früher gern als Neidkopf, Wasserspeier und Torfigur eingesetzt worden sei.

Aufsehenerregend war im Jahr 1968 ein Foto der Mitglieder der Kommune 1 in Berlin, auf der jeder seine Rückansicht zeigte. In jüngerer Zeit machten die Femen-Frauen aus der Ukraine mit ihren Hinterteilen auf ihre politische Botschaft aufmerksam. Walch verwies auf das weltbekannte Zitat von Götz von Berlichingen aus dem gleichnamigen Goethe-Drama, die ausdrucksstarke Sprache des Reformators Martin Luther sowie auf Gemälde von Pieter Brueghel, Diego Francois Boucher und Peter Paul Rubens. Der Comic "Das kleine Arschloch" von Walter Moers aus dem Jahr 1984 beschäftigte sogar die Kommission für jugendgefährdende Schriften. In Deutschland weniger bekannt sind die Karikaturisten Paul Flora und Roland Topor, die sich ebenfalls des markanten menschlichen Körperteils bedienten.

Aus dem Bereich der Mode erinnerte Professor Walch an den "Cul de Paris", also den "Hintern von Paris", der im 18. Jahrhundert vornehme Damen zierte und mittels Drahtgestell erzeugt wurde. Dass Trends in der Mode wiederkehren, zeigte der Referent hier am Beispiel von Kim Kardashian, die auf einem Werbefoto Champagner mit einem Glas auffing, das auf ihrem Hinterteil stand.

Den berühmten "Arsch mit Ohren" führte Walch auf die Autoren Kurt Tucholsky und John Heartfield zurück. Das Symbol fand später Verwendung zum Beispiel als Sparbüchse, Blumenkübel und Kerze. Professor Josef Walch ging außerdem auf die Begriffe "den Arsch versohlen" und "Arschgeweih" ein.

Zum Ende seiner unterhaltsamen Ausführungen kehrte er in die Gegenwart zurück und zeigte das Foto eines Karnevalswagens aus Köln mit Donald Trump als "Arsch mit Ohren" sowie Bilder mit Werbung für Bier und Möbel.

Walter Jaegle ging anschließend auf den Brauch des Rutenbindens ein, der auch am Freitag gelebt wurde. So hat er herausgefunden, dass man früher im Odenwald in den Raunächten die Stallungen ausgeräuchert habe.

Zum Binden von Ruten verwendete man drei Zweige, die zwischen dem 3. und 5. Januar geschnitten wurden und zwar "im aufsteigenden Saft der stehenden Birken". Zum Flechten sprach man drei Wünsche aus den Lobpreisungen der Bibel aus und drehte drei Ringe um den Schaft der Rute. In der letzten Raunacht wurden die Ruten im Rauch von Kräutern geräuchert. Mit der gesegneten Rute wurden Knechte und Mägde berührt. Dann wanderte die Rute unter das Dach des Bauernhauses.

Herbert Schwing, Vorsitzender der FG "Narrhalla", und Norbert Weckbach, stellvertretender Vorsitzender des "Vereins Bezirksmuseum", dankten den Referenten für ihre Ausführungen. Anschließend banden viele der Anwesenden Ruten, allerdings aus mehr als drei Zweigen. Diese werden auch nicht unter dem Dach von Häusern verstaut, sondern sollen das Traditionskostüm der Buchener Fastnacht, den "Huddelbätz", vervollständigen.