Buchen-Hettigenbeuern. (Sch) "Maria Himmelfahrt ist ein schönes Sommerfest, das Lebensfreude ausstrahlt und gewissermaßen nach Blumen und Kräutern duftet", verkündete Pfarrer Dr. Raymond aus Indien beim Festgottesdienst des Marienfeiertages im Morretal. Maria bezeichnete er hierbei als Fürsprecherin, Helferin, Mittlerin und Beistand der Christen, weil sie im Himmel mit Gott verbunden sei.

Neben dem Festgottesdienst standen die Lichterprozession mit vielen Lichtern und Blumen sowie die Kräuterweihe im Mittelpunkt des Festtages. Zahlreiche liebevoll geschmückte Marienaltäre entlang des Prozessionsweges zeugten von der Wertschätzung und Verehrung der Muttergottes. Trotz der Auswirkungen der Trockenheit auf die Blumen in den Gärten hatten die Anwohner wieder zahlreiche Marienaltäre mit vielen Lichtlein und auch Blumen gestaltet.

Bei der Prozession wurde eine große Marienstatue von der Feuerwehr getragen. Foto: Helga Schwab-Dörzenbach

"Maria Himmelfahrt ist eines der lieblichsten Feste im Kirchenjahr, an Maria wurde die Schöpfung vollendet", verkündete Pfarrer Raymond zu Beginn des Festgottesdiensts. Der Gottesdienst wurde von den beiden Ferienvertretungen Pfarrer Raymond und Pfarrer Stefan aus Ungarn zusammen mit Diakon Gerhard Gramlich aus Hainstadt zelebriert.

Was wäre ein Fest ohne Musik und Gesang: Für eine feierliche musikalische Umrahmung des Gottesdienstes sorgten der gemischte Chor des Gesangvereins "Harmonie" unter Leitung von Dirigent Magnus Balles, Solistin Evelyn Zemelka mit ihrem "Ave Maria" und Organist Magnus Balles. Der Einzug und die Prozession wurden von den "Heddebörmer Musikanten" unter Leitung von Dirigent Bernd Berres musikalisch gestaltet.

Das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel werde in Hettigenbeuern beeindruckend und lebhaft gefeiert, er feiere das Fest bereits zum sechsten Mal mit und sei sehr fasziniert von diesem Fest, betonte Pfarrer Dr. Raymond. Die Christen brächten an diesem Marienfeiertag die Freude über die Vollendung Marias zum Ausdruck, hob er hervor.

Maria wurde mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen, ihr Leben sei vollendet und erfüllt, an ihr wurde die Schöpfung vollendet, dies bringe sie den Christen näher. Dr. Raymond hielt die Festpredigt. Er habe gehofft, Kaplan Dominik Albert könne die Predigt halten, aber dieser fiel krankheitsbedingt aus.

Das Fest Maria Himmelfahrt sei ein Sommerfest, welches Lebensfreude ausstrahle. Es bezeichne das Ziel des Weges von Maria. Gott bestätige damit, was Maria im Magnificat betete. Er erhöhe die Niedrigen durch die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel. Die Ostkirche, so beleuchtete Dr. Raymond, feiere dieses Fest als zweites Osterfest, denn sie sehe in der Aufnahme Mariens in den Himmel die endgültige Auferstehung aller Menschen. Maria werde seit vielen Jahrhunderten geschätzt und verehrt. Maria lebe mit Gott und bleibe mit den Menschen verbunden, so könne sie für die Christen Fürsprache halten bei Gott.

Mit einer Erzählung verdeutlichte Raymond die Eigenschaft einer Mutter, die das Wohl der Kinder über ihr eigenes stellt. Im Sinne dieser Mutterliebe könne sie im Himmel für die Christen wirken, sie sei Anwältin der Christen bei Gott. Maria sei wahre Zuflucht, wie auch die Erfahrungen vieler Christen zeigen. Mit dem Gebet "Unter deinen Schutz und Schirm", einem der ältesten Mariengebete, schloss Raymond seine Predigt.

Beim Gottesdienst wurden nach altem Brauch die vielen mitgebrachten Würzbüschel, Kräuter und Blumen gesegnet. "Diese Blumen und Kräuter stehen für Maria als Fürsprecherin des Heils und Zeichen der Schönheit. Maria ist Mutter aller Geschöpfe, Frau des Sommers und Freundin der Blumen", so Pfarrer Raymond. Nach dem Gottesdienst fand, begleitet von den "Heddebörmer Musikanten", die Lichterprozession durch den festlich geschmückten Stadtteil statt. Von der Feuerwehr wurden hierbei eine große Marienstatue und der Baldachin bei der Prozession getragen sowie der Prozessionsweg abgesichert.

16 Ministranten trugen, ebenso wie die beiden Mesnerinnen Gisela Schwing und Johanna Berberich, ebenfalls zum Gelingen des Festgottesdienstes und der Prozession bei. Die Marienaltäre an den Häusern und in den Höfen, geschmückt mit zahlreichen Blumen, waren einmal mehr ein Glaubenszeugnis.

Im Gotteshaus beim Abschlusssegen dankten Pfarrer Dr. Raymond und Pfarrgemeinderätin Gisela Schwing allen, die zum Gelingen des schönen Festes beigetragen hatten. "Dieses wunderschöne Fest ist in Hettigenbeuern alljährlich etwas ganz Besonderes", fasste es Dr. Raymond abschließend treffend zusammen.