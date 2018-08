Walldürn. (RNZ) Durch verschlungene Irrwege streifen und dabei tolle Preise gewinnen - das ist ab dem heutigen Samstag im Maislabyrinth beim Aussiedlerhof Stolz in Walldürn (Madonnenradweg) möglich. Das Thema lautet "Zuckerrüben", Schilder am Eingang fassen die wichtigsten Informationen dazu zusammen. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss erraten, welches Zuckerrübenprodukt in welchem Kasten steckt, und zusätzlich die vier versteckten Stempel im Labyrinth finden. Eine Strohburg zum Klettern und Hüpfen sowie ein Lagerfeuerplatz stehen bereit. Das Maislabyrinth wird damit zum passenden Ort für Kindergeburtstage oder Ausflüge. In den Ferien hat das Maislabyrinth jeweils mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet, ab 10. September nur noch samstags und sonntags. Das Labyrinth schließt am 3. Oktober. An den Sonntagen gibt es Kaffee und Kuchen. Ein Grusellabyrinth findet am Freitag, 14. September, ab 18 Uhr mit Bewirtung statt, das Kürbisfest beginnt am 3. Oktober um 11 Uhr.

Info: Informationen gibt es unter Tel. (06282) 939666 oder per E-Mail (stolz-wallduern@t-online.de).