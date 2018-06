Von Marlen Liebelt

Walldürn. Das Logistikbataillon 461 aus Walldürn präsentierte bei einer Ausbildungs- und Lehrübung auf dem Standortübungsplatz Külsheim den Führungskräften der mobilen Logistiktruppen den Bataillonsgefechtsstand. Der Bataillonsgefechtsstand ist die Schaltzentrale der militärischen Führung und Stabsarbeit bei einem Einsatz in der Landes- und Bündnisverteidigung. Von dort aus werden alle Maßnahmen gesteuert, koordiniert und überwacht, um den logistischen Auftrag eines Bataillons vollumfänglich erfüllen zu können.

Während einer dreitägigen Lehrvorführung vom 5. bis 7. Juni gewannen täglich rund 50 Führungskräfte aus anderen logistischen Verbänden der Streitkräfte aufschlussreiche Eindrücke vom Aufbau, der Gliederung, dem Betrieb sowie der inneren und äußeren Organisation eines Bataillonsgefechtsstandes.

Oberstleutnant Peter Bienert.

Das Logistikbataillon 461 wurde im letzten Jahr vom Kommandeur des Logistikkommandos der Bundeswehr, Generalmajor Volker Thomas, mit der Planung und Durchführung dieser Ausbildungs- und Lehrübung beauftragt. Dabei war es eine besondere Herausforderung, sich auf die Anforderungen eines rasch verlegefähigen Bataillonsgefechtsstand im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung zurückzubesinnen.

Hintergrund Oberstleutnant Bienert im Gespräch mit der RNZ Als Projektverantwortlicher bereitete Oberstleutnant Peter Bienert aus Hardheim die große Lehr- und Ausbildungsübung des Logistikbataillons 461 vor. Wir haben uns mit ihm unterhalten. Was hat Ihnen während der Planung, Organisation und Durchführung der Lehrübung schlaflose Nächte bereitet? Sicherlich gab es schlaflose Nächte. Wir Soldaten sind es nicht gewohnt, ins "Blaue" hinein zu arbeiten. Es gibt derzeit keine gültigen Vorschriften zu diesem Thema, und somit musste ich etwas Neues entwickeln. Dabei stützte ich mich auf meine Erfahrungen, die ich als junger Offizier Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre gemacht habe. Wie viel Personal war in die Lehrübung eingebunden? In der Spitzenzeit haben weit über 170 Soldaten mitgewirkt. Worauf sind Sie besonders stolz? Dass unsere Soldaten des Logistikbataillons 461 von dieser Lehrübung am meisten profitiert und viele zusätzliche Erfahrungen gewonnen haben. Aber ganz besonders stolz bin ich darauf, dass wir bei der Abnahme der Lehrübung durch den Kommandeur Logistikkommando der Bundeswehr nur geringfügige Änderungen an unserem Konzept vornehmen mussten. Das war natürlich nur durch den motivierten Einsatz aller Soldaten möglich. Wie umfangreich waren die Planungen, und blieb da überhaupt noch Zeit für Familie und Hobbys? Sie sind in der Region ja als eingefleischter Fastnachter und Büttenredner bekannt. Das Projekt begann für mich bereits im November. Die Büttenreden für die "Hordemer Wölf" habe ich im Weihnachtsurlaub geschrieben, und mein Bataillonskommandeur ermöglichte es mir, in der Hochphase der Narretei im Februar genug Zeit zu haben, um mich meinem Hobby zu widmen. Kritischer war die Reise anlässlich meiner Silberhochzeit Ende April, genau in der heißen Phase der Lehrübung. Dank Handy und einem etwas verkürzten Urlaub konnte ich zur Freude meiner Frau Dienst und Familie miteinander vereinbaren. Abschließende Frage: Fastnacht oder Karneval? So weit sind die beiden Begriffe nicht voneinander entfernt. Wir haben hier sowohl einen schillernden Straßenkarneval als auch eine schöne Saalfastnacht. Wichtig für mich ist zu feiern, aber ohne Alkohol und Exzesse.

Auch viele Soldaten des Verbandes hatten bis zur Realisierung dieses Vorhabens auf dem nahegelegenen Übungsplatz selbst keine bildhaften Vorstellungen von einem solchen Einsatz. Umso wichtiger waren die Kenntnisse erfahrener Kameraden wie Oberstleutnant Peter Bienert, der nicht nur die "Idee des Gefechtes" entwickelte, sondern auch für den Ablauf der Übung verantwortlich zeichnete.

Generalmajor Thomas unterstrich die besondere Verantwortung, die er dem Logistikbataillon 461 unter der Führung von Oberstleutnant Christoph Werle mit dieser Lehrübung auferlegt hatte. Mehrmals ließ er sich über den Stand der Vorbereitungen unterrichten und gab auch vor Ort seine Zielvorgaben weiter.

Die Ausbildungs- und Lehrübung beinhaltete nicht nur statische Einrichtungen wie den Hauptgefechtsstand. Auch mobile Manöverelemente wie eine bewegliche Befehlsstelle und ein vorgeschobener Gefechtsstand konnten durch das militärische Führungspersonal in Rüdental inspiziert werden. Angereist aus der ganzen Republik besichtigten Führungskräfte der Bundeswehrlogistik aus Wilhelmshaven, Bremen, Husum, Beelitz, Burg, Erfurt, Kümmersbruck und Volkach die Stationen.

Wo immer möglich wurden relevante Erkenntnisse mit optischen Eindrücken unterstrichen. So wurde der Ressourcenumfang für den Aufbau des Bataillonsgefechtsstandes in einem Zeltkomplex mit einer Einrichtung in bereits vorhandener Infrastruktur wie der Gehöftgruppe in Wolferstetten verglichen.

Die im Gelände aufgefahrenen 42 Fahrzeuge verdeutlichten den Aufwand bei einer Verlegung und insbesondere den Transportraumbedarf. Ein Bataillonsgefechtsstand muss hinreichend geschützt werden. So wurden auch Elemente der Tarnung und Sicherung wie der Alarmposten, der Luftraumspäher und die Streife abgebildet.

Die Ausbildungs- und Lehrübung schaffte es, das Führungspersonal der logistischen Verbände zu sensibilisieren. Künftig muss ein Kraftakt geleistet werden, um den Spagat zwischen dem Einsatz eines Logistikbataillons im Rahmen des Internationalen Krisenmanagements und der Landes- und Bündnisverteidigung erfolgreich meistern zu können. Dieser erfordert nicht nur die Anpassung von Ausbildung und Ausstattung, sondern auch von Strukturen und Einsatzkonzepten.

Diese Ausbildungs- und Lehrübung zum Thema "Bataillonsgefechtsstand" schaffte für alle Verbände der Logistiktruppe wichtige und einheitliche Grundlagen. Das Logistikbataillon 461 aus Walldürn konnte mit der Darstellung dringend benötigter, idealtypischer Bilder auch einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der mobilen Logistiktruppen der Streitkräfte leisten. Das Fazit: Auftrag mit Bravour erfüllt!