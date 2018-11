Buchen. (kn) Eine spannende Adventszeit verspricht der Lions-Club Madonnenland mit seinem Glücks-Adventskalender. Mit einer Gewinnsumme in Höhe von 43.286 Euro geht der Kalender bereits in die 14. Runde. Es sind wiederum wertvolle Preise zu gewinnen.

Die stolze Summe haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Unternehmen aus der Region mit ihren Spenden zusammengetragen, die sich auf insgesamt 610 Einzelgewinne verteilen.

Der Erlös des Adventskalenders kommt wie immer der Förderung der Jugend im Kreis zugute, die für ihre Jugendhäuser und sonstige Einrichtungen immer eine gute Verwendung dafür haben.

Es lockt ein überaus attraktiver Hauptgewinn, der im 24. Türchen versteckt ist. Der Gewinner darf sich auf eine attraktive Karibik-Kreuzfahrt für zwei Personen im Wert von 5.000 Euro freuen, die von der Augenarztpraxis Matthias Griebel in Buchen in den Glückskalender gelegt wurde.

Glückliche Gewinner dürfte es allerdings bereits mit dem 1. Türchen geben, denn bereits bei den Tagesgewinnen gibt es eine Bescherung mit wertvollen Shopping- und Eventgutscheine sowie Bargeld und sonstige Überraschungen.

Ab Montag, 5. November, sind die insgesamt 8 000 Lions-Glücks-Adventskalender bei nachfolgenden Abgabestellen erhältlich: In Buchen bei der Volksbank Franken, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Apotheke am Musterplatz, Sonnen-Apotheke, Seitenbacher Werksverkauf, Vedrana Haas "Die Frisöre", Obi, Hotel Prinz Carl, Tankstelle Herm und Intersport MuM. In Hainstadt in der Bäckerei "Zuckerbeck Breunig, in Hettingen in der Bäckerei Slepkowitz, Café Mackert/Kubach, Autohaus Müller, Quellen-Apotheke und im Kaufhaus Kuhn; in Walldürn bei der Bäckerei Peter Müssig, Bücherladen am Alten Rathaus und in der Sparkasse Neckartal-Odenwald; in Höpfingen bei der Poststelle Schaborak; in Hardheim beim Fotostudio Xana, Erfapark-Apotheke und in Limbach bei Bopp Floristik.

Die täglichen Ziehungen sind auf der Homepage des Lions-Club Madonnenland www.lionsclub-madonnenland.de einzusehen, wo ein digitaler Adventskalender eingestellt wird, der ab dem 1. Dezember 2018 bereits ab Mitternacht sein Türchen öffnet und die aktuelle Gewinnnummer preisgibt.

Info: Die Gewinne können wie immer in der Apotheke am Musterplatz während den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden.