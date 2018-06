Der neue Verbindungsbau beim Lebenshilfezentrum in Hainstadt wird mit einem Fest am 9. und 10. Juni eingeweiht. Foto: Maria Gehrig

Von Maria Gehrig

Buchen-Hainstadt. Einen Grund zur Freude und zum Feiern gibt es beim Verein für Lebenshilfe Buchen und Umgebung. Dessen Begegnungszentrum für Menschen mit geistiger Behinderung in Hainstadt wurde in den vergangenen zwölf Monaten durch einen neuen Verbindungsbau erweitert, der nun bei einem zweitägigen Fest am 9. und 10. Juni eingeweiht und der Bevölkerung präsentiert wird.

Mit der Maßnahme haben die Verantwortlichen zweifelsohne zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Vorbau bietet zusätzlichen, durch Trennvorhänge variabel gestaltbaren Raum und ermöglicht es den Besuchern und Bewohnern, trockenen Fußes von einem Bau in den anderen zu gelangen. Das Lebenshilfezentrum gestaltet sich nun als ein in sich geschlossener Komplex.

Bei dem Objekt handelt es sich um die zwei ehemaligen Asylbewerberheime in der Ziegeleistraße 30 und 32, die Anfang der 1990er Jahre am Rand von Hainstadt errichtet wurden. Die Stadt Buchen hat am 6. Juni 2011 mit dem Verein Lebenshilfe einen notariellen Kaufvertrag geschlossen, der es der Ortsvereinigung ermöglichte, das neue, bereits genutzte Domizil zu erwerben.

Nach einer Grundstücksteilung stehen dort zwei einstöckige Gebäude mit rund 240 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Das Gebäude in der Ziegeleistraße 30 ist das "Übernachtungshaus". Es wurde um einen Mehrzweckraum erweitert. Dieses "kleine Hotel" bietet 17 Betten, rollstuhlgerechte Räume, einen Tagesraum mit Küche und behindertengerechte Sanitäranlagen.

Das Gebäude in der Ziegeleistraße 32 bietet als Begegnungshaus Platz für Aktivitäten aller Art. Es umfasst einen 80 Quadratmeter großen Saal, einen Betreuungsraum, Küche, Behindertendusche, Toiletten und Versorgungsräume. Das Gesamtareal des neuen Zentrums (Gebäude und Grundstück) umfasst rund 2400 Quadratmeter.

Die schon länger existierende Idee eines Verbindungsbaus zwischen den beiden Einheiten setzte Vereinsvorsitzender Bernd Rathmann mit vielfältiger Unterstützung um. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 96 Quadratmeter Raumgewinn, lichtdurchflutete Säle, farblich abgestimmte Atmosphäre in Ziegelrot und Weiß, pflegeleichter Granulatboden in verschiedenen Grautönen - alles in allem ein zugleich Wärme ausstrahlender Eingangsbereich.

"Die Kosten für das Bauprojekt belaufen sich auf 130.000 Euro", erläutert Vorsitzender Bernd Rathmann. "Wobei den Ausschlag für die Verwirklichung des Anbaus die Zusage von Mitteln aus dem ELR-Programm in Höhe von 38.000 Euro gab", fügt er an. Außerdem steuerte die Stadt Buchen 15.000 Euro aus Mitteln zur Vereinsförderung bei, der Förderverein der Lebenshilfe überwies 13.000 Euro. Der Rest finanziert sich aus allgemeinen Spenden und Eigenmitteln.

Neben den beiden Musikgruppen "happytones" und "Rondo" unterbreitet die Lebenshilfe das ganze Jahr über unter dem Motto "Miteinander - füreinander" eine Fülle von Angeboten für die Betroffenen und ihre Familien sowie die Bevölkerung.

Regelmäßige Treffs, Disco, Freizeiten, Feste, Erwachsenenbildung, Yoga, Kochen, Backen, Wandern, Familienausflüge, Wortgottesdienste, Elternstammtisch, Kreativtreff, der Frauenausflug, Frühstückstreffs und Vorschultreff sind nur einige der breit gefächerten Palette. Herbstfest, Adventsmarkt, der Weihnachtsmarkt in Buchen und die Weihnachtsfeier stehen ebenfalls auf dem Programm.

Seit 2017 gibt es die "junge Lebenshilfe", die sich alle vier Wochen in lockerem Rahmen trifft. Hierbei handelt es sich um junge Familien, die ein Kind mit Handicap haben und sich im Lebenshilfezentrum austauschen können. Mit der Einweihung des neuen Verbindungsbaus hat die Lebenshilfe die Weichen für die Zukunft gestellt.

Die eigentliche Weihe findet als Begegnungsnachmittag mit Bewirtung am Samstag, 9. Juni, um 14.30 Uhr im Beisein geladener Gäste, darunter Minister Peter Hauk, statt. Das Programm wird musikalisch gestaltet von den "happytones" sowie von Verena Rathmann.

Die Segnung des Vorbaus vollzieht Diakon Gerhard Gramlich. Ein ökumenischer Dankgottesdienst um 10 Uhr eröffnet den Festsonntag, 10. Juni, der als "Tag der offenen Tür" für die Bevölkerung konzipiert ist.

Es folgt ein musikalischer Frühschoppen mit dem Musikverein Hainstadt, anschließend ist gemeinsames Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Vesper. Am Nachmittag ab 14 Uhr folgt ein buntes Überraschungsprogramm mit unterhaltsamen Beiträgen.

Info: Weitere Informationen sind unter www.lebenshilfe-buchen.de zu finden.