Die sichergestellten Hundewelpen waren in einem schlechten Zustand. Foto: Polizei

Erlenbach. (pol) Nachdem ein 53-Jähriger im Verdacht steht, dass er auf illegale Weise Hundewelpen von Ungarn nach Deutschland gebracht hat, erfolgte am Freitag die Durchsuchung seines Anwesens in Erlenbach am Main im Landkreis Miltenberg. Dabei fand die Polizei sieben Welpen. Zeugen brachten die Polizei auf die Spur des Mannes, gegen den bereits früher wegen ähnlicher Verstöße ermittelt worden ist.

Bei der Durchsuchung wurden sieben Hundewelpen (vier Labradore, drei Möpse) sichergestellt. Die Welpen waren allesamt in einem gesundheitlich schlechten Zustand und nicht ordnungsgemäß geimpft.

Die Tiere wurden über das Wochenende bei einer hundeerfahrenen Beamtin der Obernburger Polizei gepflegt, ehe sie ins Kleinheubacher Tierheim gebracht wurden. Dort müssen sie für die nächsten vier bis fünf Wochen noch in Quarantäne verbleiben, bis ein neuer Besitzer gesucht werden kann.

Gegen den 53-Jährigen wird nun wegen Verstößen nach der Gewerbeordnung, dem Tierschutzgesetz und dem Tiergesundheitsgesetz ermittelt.