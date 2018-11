Hardheim/Ahorn. (rnz/rl) Die Fahrbahn der Ahornstraße (Landesstraße L579) zwischen Gerichtstetten und Buch wird ab kommendem Montag saniert und dafür voll gesperrt. Die Baustelle befindet sich zwischen dem Abzweig an der L514 in Gerichtstetten und endet an der Kreisgrenze Richtung Buch im Main-Tauber-Kreis. Das teilt das Regierungspräsidium Darmstadt mit. Die Arbeiten seien aus Arbeitsschutzgründen nur unter Vollsperrung der Strecke möglich, da wegen der geringen Straßenbreite der Verkehr nicht halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt werden könne.

Nach dem Abfräsen der beschädigten Fahrbahndecke werden die Schadstellen im Untergrund repariert. Danach werden zur Verstärkung der Tragfähigkeit eine neue Binderschicht und eine neue Deckschicht eingebaut. Abschließend werden die Bankette an die neue Fahrbahnhöhe angeglichen.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 12. November und sollen zwei Wochen dauern. Die Umleitung erfolgt über Eubigheim und ist ausgeschildert. Die Kosten belaufen sich auf 250.000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.