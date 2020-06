Külsheim. (pm) Das Amtsgericht Mosbach hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Real Innenausbau AG aus Külsheim am 1. Juni eröffnet und Rechtsanwalt Marcus Winkler von der Kanzlei Winkler Gossak zum Insolvenzverwalter des international agierenden Baudienstleistungsunternehmens bestellt. In seiner Funktion als vorläufiger Insolvenzverwalter hatte Winkler mit seinem Team bereits alle erforderlichen Sanierungsmaßnahmen eingeleitet und einen geordneten Investorenprozess gestartet, um einen Investor zu finden, der das Unternehmen übernimmt und stabil in die Zukunft führt.

Hintergrund Die Real Innenausbau AG ist ein internationales Baudienstleistungsunternehmen, das Innenausbauarbeiten, Ladenbau, Bauleistungen und eine Vielzahl an Fachleistungen anbietet. Seit über 30 Jahren ist das Unternehmen als Generalunternehmer in den Bereichen Retail, Office, Banken, Versicherungen, Fitness, Sport und Wellness sowie Hotel und Systemgastronomie tätig. Mit der Zentrale in Külsheim und dem Standort Düsseldorf bietet das Unternehmen seinen Kunden weiterhin "360°-Service" im Segment der Generalunternehmer, dabei stehen Leistungen wie Projekt-Vorklärung, Machbarkeitsstudien, Planung bis zum Bauantrag sowie das ganzheitliche Projektmanagement stark im Fokus.

Von Anfang an wurde die Geschäftsführung der Real Innenausbau AG eng in den Restrukturierungsprozess mit eingebunden. "Gemeinsam haben wir ein Konzept entwickelt, wie der Geschäftsbetrieb bei einer Investorenlösung unter Einbezug der bisherigen Geschäftsleitung erfolgreich fortgeführt werden kann", sagt Restrukturierungsexperte Winkler.

Der Geschäftsbetrieb der Real Innenausbau AG an den Standorten Külsheim und Düsseldorf wird nach der Insolvenzeröffnung mit 80 Arbeitnehmern fortgeführt. Für die 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die betriebsbedingt nicht weiter beschäftigt werden können, wurde mit dem Betriebsrat ein Interessenausgleich und Sozialplan geschlossen.

"Mit dieser Vereinbarung haben wir einen ganz wesentlichen Beitrag dafür geschaffen, das Unternehmen aus der Insolvenz wieder herausführen zu können", erklärt Arbeitsrechtsexperte Dr. Andree Gossak von Winkler Gossak, der die Verhandlungen mit dem Betriebsrat für Insolvenzverwalter Winkler geführt hat. "Der Personalabbau schmerzt natürlich", sagt die Betriebsratsvorsitzende Anja Katzenmaier, "aber wir hoffen jetzt alle, dass der Investorenprozess schnellstmöglich mit Erfolg abgeschlossen wird, damit unsere internationalen Kunden wieder Planungssicherheit haben." Mit Ergebnissen aus dem Prozess rechnet Winkler aber frühestens in vier bis sechs Wochen.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Sicherheitsvorkehrungen über die aktuelle Situation und das weitere Vorgehen informiert.

Zum Hintergrund: Die Real Innenausbau AG aus Külsheim hatte am 16. März beim zuständigen Amtsgericht Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzantrags gestellt. Das Gericht hat Rechtsanwalt Marcus Winkler von der auf Restrukturierung und Sanierung spezialisierten Kanzlei Winkler Gossak zum Insolvenzverwalter bestellt. Er war zuvor auch als vorläufiger Insolvenzverwalter im Unternehmen tätig. Vom Insolvenzantrag nicht betroffen sind die Real Shopfitting S.à r.l. aus Flaxweiler in Luxemburg sowie die "möbelwerk³" GmbH aus Lauda-Königshofen.