Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein: Glasscherben, Fliesenstücke mit scharfen Kanten, Eisenteile und sonstige Fremdstoffe "zieren" seit Kurzem den Feldweg zwischen Rüdental und Steinfurt. Die Instandsetzungsmaßnahme wurde von der Stadt Külsheim in Auftrag gegeben. Nun muss nachgearbeitet werden. Fotos: Rüdiger Busch

Külsheim. (rüb) Kleinen Kindern bringt man bei, auf den Weg zu achten. Doch was macht man mit seinem Hund, wenn der Weg mit Glasscherben, scharfen Fliesenstücken und spitzen Metallteilen gesät ist? Vor diesem Problem stand dieser Tage Nicole Hellmuth aus Hardheim bei ihrer Runde mit Hund "Schroeder". Diesmal führte sie der Weg auf den Feldweg zwischen Rüdental und Steinfurt, der gerade instandgesetzt worden war.

Das Ergebnis der "Sanierung" lässt einem jedoch die Haare zu Berge stehen: Der Weg wurde mit recyceltem Bauschutt geschottert, der einen auffallend hohen Anteil so genannter Fremdstoffen enthält - Eisenstäbe, Plastikteile, Glassplitter oder Kabel. Die RNZ machte sich vor Ort ein Bild von dem Feldweg, der Ärgernis, möglicher Umweltfrevel gefährlicher Missstand zugleich ist - und zwar für Tier und Mensch.

"Als ich das erste Mal den erneuerten Weg mit meinem Hund entlanggelaufen bin, ist mir sofort aufgefallen, dass hier etwas nicht stimmt", berichtet Nicole Hellmuth der RNZ. Anfangs habe sie den Unrat noch aufgesammelt, bis sie merkte, dass sich nicht nur ein kleiner Teil, sondern die komplette Strecke des neuen Weges in diesem untragbaren Zustand befindet. "Zu meinem Ärger über diese Umweltverschmutzung kam die Angst, dass ,Schroeder’ in etwas Scharfes läuft", gibt sie Einblick in ihre Gefühlswelt.

Daraufhin habe sie den Sachverhalt der Polizei gemeldet, die jedoch - nachdem sie sich informiert hatte - die Auskunft gab, dass es Sache der Stadt Külsheim sei, die den Weg habe instandsetzen lassen.

Eine bundeseinheitliche Regelung zum Einsatz von Bauschutt im Wegebau fehlt. Je nach Bundesland gelten unterschiedliche Vorgaben. Grundsätzlich wird es im Sinne des Kreislaufgedankens begrüßt, Bauschutt auf diese Weise wiederzuverwenden. Was jedoch klar ist: Umweltgefährdungen wie etwa eine Verunreinigung des Grundwassers sind dabei ebenso auszuschließen wie mögliche Gefahren für Wegbenutzer und Wildtiere wie etwa spitze Kanten, Stolperstellen oder grobe Unebenheiten.

Vor diesem Hintergrund wird selbst dem Laien - und das mit bloßem Auge - klar, dass ein solches Ergebnis, wie es auf dem Feldweg nach Steinfurt zu "bewundern" ist, nicht im Sinne des Erfinders sein kann. Das weiß auch Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann, der von der RNZ auf den Sachverhalt angesprochen wurde: "Das Problem ist bekannt, und es muss nachgearbeitet werden."

Das Material stamme aus dem Abbruch von Gebäuden in der ehemaligen Külsheimer Kaserne. 20.000 Tonnen Abfall sind dabei im Sommer angefallen. Das Material sei gebrochen und aufbereitet worden - eine kostengünstige Vorgehensweise für die Gemeinde, die ansonsten wohl einen sechsstelligen Betrag für die Entsorgung hätte ausgeben müssen.

Das beauftragte Abbruchunternehmer sei dafür zertifiziert, erklärt Bürgermeister Schreglmann, so dass der Bauschutt rein rechtlich gar kein Bauschutt mehr sei, sondern Baumaterial. Doch irgendetwas ist dabei schiefgegangen, denn eigentlich sollte das Metall mittels Magneten ausgesiebt werden. Und auch die übrigen Fremdstoffe dürften eigentlich nicht mehr drin sein, wenn der Schutt den Namen "Baumaterial" zu Recht tragen würde.

Insgesamt seien 20 Kilometer Feldwege auf Külsheimer Gemarkung mit dem Material geschottert worden. Das Unternehmen werde die Wege nun ablaufen und dabei die oberflächig erkennbaren Fremdstoffe ablesen. Doch was ist mit den unteren Schichten? Sind darin dann möglicherweise weiterhin umweltgefährdende Stoffe versteckt? Und was passiert, wenn zum Beispiel starker Regen Metallteile oder Glasscherben nach oben spült? Da hilft nur eins: Rund um Külsheim genau auf den Weg achten - wie man es den kleinen Kindern schon beibringt ...