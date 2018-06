Buchen. (adb) Im Alten Rathaus tagte am Mittwoch der Verein zur Förderung der Kommunalen Kriminalprävention "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis". Vorsitzender Landrat Achim Brötel verwies auf den "hervorragenden Draht zur Polizei", die eine effiziente Präventionsarbeit garantiere.

Es folgte der Bericht von Geschäftsführer Werner Broßmann. Erfolgreich seien nach wie vor die Aktionen "Digitale Medien - Fluch oder Segen?" für hiesige Sechstklässler, "Feste feiern - aber richtig" zur Verhinderung von Gewaltdelikten durch alkoholisierte Jugendliche bei Tanzveranstaltungen mit über 560.000 bisher verkauften "Kontrollarmbändern", "JuS" als Jugendverkehrsschul-Unterricht, "Wehr’ dich, aber richtig" mit Selbstbehauptungskursen, "Sicher fit unterwegs" zur Mobilitätserhaltung von Senioren und deren Schutz vor Kriminalität. Zahlreiche weitere Aktionen, darunter auch für junge Autofahrer, für Schulanfänger und die beliebte Puppenbühne zur Verkehrs- und Kriminalprävention für Kinder.

Eine Sonderrolle spielt neben der angesichts niederschmetternder Unfallbilanzen 2016 eingeführten Geschwindigkeitsoffensive für Motorradfahrer auch das "Gemeinnützige Arbeitsprojekt Neckar-Odenwald-Kreis", in dessen Rahmen straffällige Jugendliche Arbeitsauflagen bei Vereinen ableisten. Hier sprach Broßmann von einer "sinnvollen Wiedergutmachung".

In den Startlöchern steckt das Projekt "Schutzengel": mit einem Aufkleber signalisieren Fachgeschäfte, dass sie als Anlaufstelle für Kinder da sind.

Für die verhinderte Schatzmeisterin Marion Pfannenschwarz verlas Sylvia Schäfer den Kassenbericht, Kassenprüfer Edgar Mechler dankte für die gute Arbeit. Bürgermeister Roland Burger lobte "Hier wird viel geleistet" und rief zu "Mut zu mehr Zivilcourage" auf.

Rüdiger Bäuerlein erläuterte die Aktion "Unfallflucht - nicht mit mir": "Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine zunehmende Straftat", merkte er an. Lediglich 990 von 3043 in den vergangenen fünf Jahren registrierten Fällen im Kreisgebiet konnten aufgeklärt werden; häufig seien "Parkplatzrempler" zu beobachten, wobei es in Buchen, Mosbach und Hardheim diverse heikle Plätze gebe. Gemeinsam mit dem Landratsamt und dem Polizeipräsidium Heilbronn will man Unfallfluchten senken und die Aufklärungsquote erhöhen, Zivilcourage fördern und das Zeugenverhalten von Passanten verbessern.

Das jeweils zur Hälfte vom Verein "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis" und dem Rotary-Club Neckar-Odenwald-Kreis finanzierte und vom Förderverein des Frauen- und Kinderschutzhauses Neckar-Odenwald-Kreis bezuschusste Filmprojekt "Das Schweigen brechen" über häusliche Gewalt wurde von Susanne Heering vorgestellt. Heering dankte für die Förderung. Polizeipräsident Hans Becker (Heilbronn) betonte, dass Präventionsarbeit von Nachhaltigkeit lebe. So werde der "Schutzengel" bald auch in Buchen zu finden sein. Im Anschluss wurden die Zivilcouragepreise 2017 vergeben.