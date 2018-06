Buchen. (adb) Zum achten Mal wurde durch den Förderverein "Kommunale Kriminalprävention - Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis" am Mittwoch der Zivilcourage-Preis verliehen. In 14 Fällen konnte durch beherztes Einschreiten von 16 Bürgern Schlimmeres verhindert werden. Nach der Mitgliederversammlung des Vereins kombinierte Landrat Achim Brötel seinen Dank mit dem Hinweis auf den Grundsatz "Wegschauen schützt nur den Täter, aber nicht das Opfer" und führte an, dass Zivilcourage kein Heldentum erfordere, sondern neben Mut und Besonnenheit auch voraussetzt, niemanden unnötig in Gefahr zu bringen und sich um das Opfer zu kümmern, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Präsentkörbe und Urkunden gab es anschließend für Thomas Fuchs (Walldürn) zur Meldung einer Fahrerflucht, Semra Sarioglu (Walldürn) zur Mitteilung eines Einbruchsversuchs, Lucas Römmele und Dejan Milinov (Mosbach) zur Meldung von Drogendealer-Geschäften an die Polizei, Volker Rosenthal (Tanna/Thüringen) zur Meldung eines Auto-Einbruchs mit Diebstahl, durch den weitere Straftaten aufgeklärt werden konnten, Andrea Beate Lutz (Buchen) zur Unterstützung bei der Festnahme eines flüchtigen Straftäters, Konrad Kipphan (Zimmern) zur Meldung einer Sachbeschädigung mit Festnahme des Täters noch am Tatort, Andreas Feil (Schefflenz) zur Meldung brennender Strohballen und Verhinderung größerer Sachschäden, Maximilian Natalier (Mosbach) zur Meldung eines Raubüberfalls, Svenja Wolfrum (Altheim) für umsichtiges Verhalten am Arbeitsplatz, durch das ein Betrugsversuch an einer 84-Jährigen verhindert werden konnte. Wilhelm Schultz (Großeicholzheim) und Ahmad Alokla (Adelsheim) retteten einem bewusstlos auf dem Bürgersteig liegenden Mann durch sofortiges Reagieren das Leben. Alexander Bauer (Höpfingen) und Annette Haberkorn (Wertheim) sowie Sebastian Kirschner (Osterburken) und Stefan Müller (Hainstadt) meldeten Fahrerfluchten.

Der Sonderpreis des Rotary-Clubs ging an Lucas Römmele und Dejan Milinov. Landrat Brötel sprach allen Preisträgern seine persönliche Wertschätzung aus: "Dieses vorbildliche Verhalten möge anderen ein Beispiel sein", sagte er und erklärte, dass nur derjenige überführt werden könne, dem eine Straftat konkret nachgewiesen werden könne. Ausdrücklich riet er abermals davon ab, "den Helden zu spielen", um bedrohliche Situationen nicht im schlimmsten Fall zusätzlich zu verschärfen.