Von Dominik Rechner

Hornbach. Eine einzigartige grüne Oase hat Ortsvorsteher Wolfgang Stich zusammen mit freiwilligen Helfern aus Hornbach und des Bauhofs Walldürn/Rippberg am Hornbacher Ortsausgang Richtung Hettigenbeuern ganz in ehrenamtlicher Arbeit geschaffen: Es ist ein Kräutergarten mit über 30 Kräutersorten. Die Idee, unterhalb des Friedhofs einen solchen Garten anzulegen, hatte Ortsvorsteher Wolfgang Stich.

Und der Hornbacher Kräutergarten ist nicht irgendein gewöhnlicher Kräutergarten. Denn das Areal ähnelt der Gesamtgemarkung Walldürn und spiegelt die Flächen der einzelnen Stadtteile wider. Auf jeder Fläche sind dazu kleine Ortsschildchen aufgestellt.

Außerdem gibt es Informationsständer über Verwendung und Anwendung der verschiedenen Kräuter. Mit einer Länge von 20 Metern ist der Weg der mitten durch den Garten verläuft, an die reale Entfernung zwischen Altheim und Rippberg angelehnt, lässt Ortsvorsteher Stich wissen. Und eine weitere gewisse Symbolik steckt auch dahinter: "Es wäre gut, wenn die B47 auch in der Realität so gut beschaffen wäre, wie der Weg hier", meint Stich.

Vor vielen Jahren war an der Stelle des Kräutergartens eine Wiese, die Bauern nutzten. Anlässlich der 675-Jahr-Feier von Hornbach im Jahr 2015 wurde das Areal dann zu einem Ort der Besinnung mit Skulpturen, Mariengrotte und einem Blumenbeet, dessen Fläche die Stadtteile darstellen sollte, umgebaut. 2700 Blumen ließen damals einen farbenfrohen Garten entstehen. "Finanziert hatten die Blumen die Central-Apotheke in Walldürn und die Deutsche Homöopathie-Union (DHU)", erzählt Stich. Allerdings wäre ein Beet mit so vielen Blumen auf Dauer nicht finanzierbar gewesen, so der Ortsvorsteher. Jedes Jahr 2700 neue Blumen zu kaufen – das wäre in der Tat eine sehr kostspielige Angelegenheit.

Der Kräutergarten in Hornbach aus der Vogelperspektive betrachtet. Das Areal ähnelt der Gesamtgemarkung Walldürn und spiegelt die Flächen der einzelnen Stadtteile wider. Foto: Meikel Dörr

Also musste eine Idee für eine anderweitige Nutzung her. Da kam Stich auf den Kräutergarten. Bei allen Kräutern im Hornbacher Garten handelt es sich um mehrjährige Pflanzen. Sie stammen von heimischen Betrieben, der Gärtnerei Kaufmann aus Walldürn und der Natur- und Erlebnisgärtnerei "Bienenweide" aus Rippberg. Um die Pflege der Kräuterpflanzen kümmern sich wiederum ehrenamtliche Helfer. "Die Kräuter werden nicht gedüngt oder gespritzt und wurden nur bei der Anpflanzung gewässert. Den Rest soll der Regen besorgen. Sie werden nachgeschnitten und fertig", erläutert Stich. Keine Chemie also, alles natürlich.

Nach etlichen Stunden ehrenamtlicher Arbeit befindet sich der Kräutergarten nun in diesem Frühjahr "in dem Zustand, wie er sein soll", erklärt der Ortsvorsteher. Ergänzt werden sollen jeweils noch Schilder für den höchsten (Hornbach mit 471 Metern über dem Meeresspiegel) und am tiefsten gelegenen Ort der Stadt Walldürn (Rippberg mit 197 Metern über dem Meeresspiegel).

Ziel sei es gewesen, einen "Ort der Besinnung als Kräutergarten" zu schaffen, betont Stich. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Neben Kräutern wie Bunter Salbei, Lavendel, Arnika, Rosenmelisse, Gewürzthymian, Pfefferminze, Färberkamille, Spearminze oder Limonenmelisse, um nur einige der angebauten Sorten zu nennen, machen verschiedene Skulpturen zu Themen wie Heimat, Wurzeln, Gotteslob, Wallfahrt (Wallfahrtsgrabstein) oder Zeit den Kräutergarten zu einem einzigarten Ort der Ruhe, des Innehaltens und des Nachdenkens. Fernab von der Alltagshektik. "Der Wallfahrtsgrabstein soll zudem jeden Menschen von hier dazu anregen, sich mal Gedanken zu machen, wie oft man eigentlich an der Wallfahrtsstätte in Walldürn ist."

Der Kräutergarten mit seiner Lage zwischen Kirche (Ort der Kommunion, Hochzeit), Schule (Kindheit) und Friedhof (Ende des Lebens) zeige so manchem Einheimischen Stationen seines Lebens auf. Er solle auch daran erinnern, dass die Zeit hier auf Erden begrenzt sei und man sie nutzen solle, sagt Stich.

Info: Für Interessierte bietet Ortsvorsteher Wolfgang Stich (Tel. 06286/679) Führungen im Kräutergarten an.