Von Rüdiger Busch

Hardheim-Schweinberg. Hier der Ballspielverein Borussia 09 Dortmund mit 153.000 Mitgliedern und einem Spielerkader, der laut Internetportal transfermarkt.de mehr als 400 Millionen Euro wert ist. Auf der anderen Seite der FC Schweinberg: 406 Mitglieder, Marktwert: 0 Euro.

Es sind nicht nur sieben Ligen, die den Kreisligisten und den Bundesligisten trennen, es sind Welten. Und doch könnte es gut sein, dass sich die Wege der beiden Mannschaften in diesem Sommer kreuzen: Der FC Schweinberg steht kurz davor, ein Freundschaftsspiel gegen den BVB zu gewinnen. Am kommenden Donnerstag um 23.59 Uhr endet das Gewinnspiel von Aral und Payback, und der FCS liegt mit weitem Vorsprung auf Rang eins.

Wir haben mit Vorsitzendem Jörg Schwab und Steffen Greß, Kapitän der ersten Mannschaft und bekennender BVB-Fan, über das Gewinnspiel und das mögliche Spiel gegen den Bundesligisten gesprochen, das dann wohl der absolute Höhepunkt in der 59-jährigen Vereinsgeschichte des FCS wäre.

Wer hatte die Idee, sich an dem Gewinnspiel zu beteiligen?

Schwab: Der Impuls kam von Matthias Lenz, dem Inhaber der Hardheimer Aral-Tankstelle, der den Vorstand auf die Aktion aufmerksam machte. Parallel dazu hatte auch Steffen Greß von dem Gewinnspiel erfahren und sich spontan bereit erklärt, die Organisation zu übernehmen.

Greß: Da unsere Teilnahme sehr kurzfristig erfolgte, waren wir anfangs gegenüber der Konkurrenz im Hintertreffen. Unser Ziel war deshalb, einen der Etappenpreise zu gewinnen, was uns dann ja auch gelang: Wir bekommen den Mannschaftsbus des BVB für ein Wochenende.

Doch dann seid ihr auch im Gesamtklassement schnell nach oben geklettert.

Schwab: Ja, die Dynamik, die das Ganze auf einmal bekommen hat, war beeindruckend. Der Planungsstab hat massiv die Werbetrommel gerührt, und es wurden sogar "Dienstpläne" erstellt, um in der Tankstelle für die Unterstützung der Aktion zu werben. Zudem wurden Firmen und die örtlichen Landwirte angesprochen. Und auch befreundete Vereine wie der FV Brehmbachtal, der TSV Höpfingen und die Handballer des TV Hardheim haben uns unterstützt.

Wie genau läuft das Punktesammeln ab?

Schwab: Die Tankstellenkunden können ihre Paybackpunkte, die sie beim Tanken, beim Einkaufen im Tankstellenshop oder beim Autowaschen sammeln, für den FC Schweinberg registrieren lassen. Die gesammelten Punkte werden dann durch die Mitgliederzahl geteilt.

Ihr habt aktuell mehr als doppelt so viele Punkte wie der Zweitplatzierte, der Offenburger FV: Wie erklärt ihr euch diesen Erfolg?

Greß: Wir haben mit Tankstellenbetreiber Matthias Lenz einen Top-Partner, und wir haben den Vorteil, dass es bei uns - anders als in städtischen Regionen - weniger Tankstellen gibt. Dazu kommt natürlich die hervorragende Unterstützung aus der Region.

Schwab: Wenn man die für unseren Vereine gesammelten Punkte seit dem Beginn der Aktion im März umrechnet, dann wurden 225.000 Liter Kraftstoff für den FCS registriert - eine beeindruckende Zahl.

Ist der Sieg damit schon sicher?

Schwab: Nein, wir sollten uns trotz des großen Vorsprungs nicht zu früh freuen. Wir hoffen darauf, dass uns im Endspurt noch einmal alle so überragend unterstützen wie in den letzten Wochen.

Was würde es für den Verein bedeuten, wenn er am Donnerstag immer noch auf Rang eins stehen würde?

Schwab: Neben der riesigen Freude, dass es geklappt hat, wäre bei mir eine große Ehrfurcht vor der Herausforderung, vor der wir dann stehen würden, zu spüren.

Wo würde das Spiel stattfinden?

Greß: Wir hoffen, dass wir alle Voraussetzungen erfüllen können, um zuhause zu spielen. Wir würden notfalls auch auf den ein oder anderen Euro an Einnahmen verzichten, damit wir bei uns in Schweinberg spielen könnten. Denkbar ist, dass wir eine Tribüne errichten, um möglichst vielen Fans die Teilnahme an diesem Ereignis zu ermöglichen.

Gibt es schon ein Organisationskomitee für das BVB-Spiel?

Schwab: Ja, wir haben einen Planungsstab, der sich mit der Frage "Was wäre, wenn?" beschäftigt. Da das Spiel zwischen dem 16. Juli und dem 31. August stattfinden würde, wäre es fahrlässig, wenn wir uns erst nach Ablauf des Gewinnspiels damit befassen würden. Der Ausrichter wird zwar Unterstützung von einer Eventagentur erhalten, aber es wäre dennoch eine unglaubliche Herausforderung, in so kurzer Zeit ein solches Großereignis zu stemmen. Wir haben schon Hilfe vom TSV Höpfingen und vom TSV Mudau, die Erfahrungen in solchen Veranstaltungen haben, zugesagt bekommen. Und auch die örtlichen Vereine wie Feuerwehr und FG sind mit im Boot. Denn eines ist klar: Wenn es soweit kommt, brauchen wir den ganzen Ort!

Auf welchen Gegenspieler würden Sie sich als BVB-Fan besonders freuen?

Greß: Ganz klar: Marco Reus!

Und wie sieht es in der Mannschaft aus: Gibt es noch weitere BVB-Fans?

Greß: Wir haben ein paar Dortmund-Anhänger, aber die Bayern-Fans sind in der Überzahl.

Schwab: Eins ist uns klar: Um eine Chance zu haben, müssten wir den BVB-Spielern jeweils ein Bein hochbinden.