Walldürn. (adb) "Tiger" nennt sich nicht nur eine elegante Großkatze, sondern auch das beispielhafte Betreuungskonzept "Tagespflege in anderen geeigneten Räumen", das der Landkreis gemeinsam mit den Städten Buchen und Ravenstein ins Leben gerufen hat. Nun folgt Walldürn als dritte Kommune: In der Walldürner Hauptstraße werden aktuell Räumlichkeiten hergerichtet, um das Programm "TigeR" umzusetzen. Vorab unterhielt sich die Rhein-Neckar-Zeitung mit Antje Benner und Mario Schmid, die gemeinsam das "Zwergenstübchen" betreiben werden.

Das "TigeR"-Modell versteht sich als Alternative zur Kindertagesstätte und richtet sich an Eltern von Kindern unter drei Jahren. Ein besonderes Merkmal sind die flexiblen Betreuungszeiten. Dank der finanziellen Zuschüsse von Seiten der Stadt Walldürn und des Neckar-Odenwald-Kreises sind die Kosten überschaubar. Für das täglich frisch zubereitete Mittagessen werden gegebenenfalls 2,50 Euro pro Tag zusätzlich fällig.

Die seit Dezember 2012 als freiberufliche Tagesmutter in Walldürn wirkende Antje Benner fügt an, im "TigeR"-Konzept durchaus einige Vorteile gegenüber klassischen Kindertagesstätten zu sehen: "Bei uns geht es familiärer zu, da nur zwei Bezugspersonen vorhanden sind." Auch die flexibel gestaltbaren Betreuungszeiten seien für viele berufstätige Eltern ein handfester Vorteil: "Sie müssen sich nicht an strikte Öffnungs- und Abholzeiten halten."

"Auch wir arbeiten nach einem klar umrissenen pädagogischen Konzept, können es jedoch individuell auf die Kinder und ihre Bedürfnisse abstimmen", lässt Benner wissen. Das Leitbild umfasst im Wesentlichen die selben Ziele wie auch ein Kindergarten: "Im Einklang mit dem Motto ‚Gib’ den Kindern Wurzeln und verleih’ ihnen Flügel’ stehen die Förderung sprachlicher und sozialer Fähigkeiten, die Sprachentwicklung und eine gesunde Ernährung im Mittelpunkt, zumal bei uns jeden Tag selbst gekocht wird", erklärt sie der RNZ.

"Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig", ergänzt Mario Schmid und erwähnt Fest- und Projekttage, zu denen dann auch die Eltern eingeladen werden. Als Kooperationspartner unterstützen die Stadt Walldürn, das Kreisjugendamt und der Tageselternverein Neckar-Odenwald-Kreis e.V. das Projekt.

Auf zwei Etagen und annähernd 120 Quadratmetern wird das "Zwergenstübchen im TigeR" einen Essraum, ein Spielzimmer, einen Schlaf- und Ruhebereich sowie eine Küche und die Verwaltungsräumlichkeiten aufweisen. Für Antje Benner, die ihre Tageskinder bislang in ihrer eigenen Wohnung versorgte, bedeutet dieser Schritt eine "deutliche Veränderung und zugleich eine Verbesserung", wie sie gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung betont. Ihr Partner Mario Schmid ergänzt, dass die neue Situation in der Hauptstraße die Möglichkeit bietet, eine größere Anzahl von Kindern zu betreuen: "Zur selben Zeit dürfen wir bis zu sieben Kinder betreuen, während im sogenannten ‚Platz-Sharing’ zeitversetzt bis zu zehn Kinder erlaubt sind", erklärt er. Jedoch richtet sich das "TigeR"-Angebot lediglich an Kinder aus der Kernstadt Walldürn und den Ortsteilen. "Das ist etwas schade", gibt Antje Benner zu verstehen, "für die Zukunft wäre es wünschenswert, auch für Kinder aus den umliegenden Gemeinden da sein zu können, wenn es dort beispielsweise an Kindergartenplätzen fehlt."

Der Zeitpunkt für den "Startschuss" stehe derzeit noch in den Sternen: "Das Investitionsprogramm wurde erst beantragt", informiert Antje Benner und verweist auf die gute Zusammenarbeit mit Hauptamtsleiter Helmut Hotzy und Susanne Gehrig von der Stadtverwaltung. Außerdem muss in der Walldürner Hauptstraße erst noch mancher Handwerker zur Tat schreiten, um unter Berücksichtigung aktueller Vorschriften ein kindgerechtes und einladendes Ambiente zu schaffen. An der Fassade des Hauses wird sich jedoch nichts ändern: Sie steht unter Denkmalschutz.

Info: Antje Benner, Telefon: 06282/92-88-99