Hardheim-Gerichtstetten. (adb) Seit seinem Erstbezug 1990 wurde der katholische Kindergarten St. Burkardus nur partiell saniert. So entstand ein "Wartungsstau", der in den zurückliegenden Monaten behoben wurde: Die Gemeinde Hardheim sanierte die Räumlichkeiten für rund 30.000 Euro. Besonders erfreulich war die rührige Unterstützung durch die Elternschaft.

Nachdem der Gemeinderat im Mai 2018 die Teilsanierung beschloss und das Erzbischöfliche Ordinariat grünes Licht gab, begannen die Bauhofmitarbeiter Robby Schenkel (Koordination, Elektro, Abbrucharbeiten), Nico Beyer und Heiko Rodemich (Malerarbeiten) und Thomas Hänel (Rückbau des Bodens) und die Handwerksbetriebe Herbst (Hardheim; Decke), Beuchert-Raumgestaltung (Hardheim; Bodenbelag, Sockelleisten), Grein (Erfeld; Wasserinstallation), Wohnfitz (Walldürn; Küchen) und Eckert (Gerichtstetten; Estrich) Ende Juli mit den Arbeiten.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Als Ersatz für die ockergelben Klinker- und Linoleumbeläge wurde in beiden Gruppenzimmern hellgrünes Linoleum verlegt, während Empfangs- und Küchenbereich hellgraue Böden aufweisen. Der Gruppenraum I wurde zusätzlich mit einer neuen Decke aufgewertet. Dass die in beiden Gruppenzimmern erneuerten Küchenzeilen über erhöhte Armaturen verfügen und die Gemeinschaftsküche mit einer Spülmaschine ergänzt wurde, ist auf veränderte Hygienevorschriften zurückzuführen. Auch im nicht direkt sichtbaren Bereich wirkten die Handwerker; die Wasserleitungen wurden ersetzt und Setzungsrisse im Mauerwerk beseitigt.

Bürgermeister Volker Rohm, der sich beim Vor-Ort-Termin über die "erstklassige Gemeinschaftsleistung zum Wohle der Kinder" freute, lobte neben der Mithilfe der Eltern vor allem das "sehr eng bemessene Zeitfenster von nur wenigen Wochen", in dem die Arbeiten ausgeführt wurden. Sein Dank galt insbesondere Bauamtsleiterin Denise Reichert für die Koordination der Handwerksbetriebe. In diesem Zusammenhang würdigte er auch die "enorme Flexibilität", mit der die Erzieherinnen und Kindergartenleiterin Sylvia Hefner die Maßnahmen ermöglichten - so wurde das Sommerprogramm der Einrichtung auf die Sanierungsmaßnahmen abgestimmt.

Bauamtsleiterin Denise Reichert hob hervor, dass die Mitarbeit der Eltern und des Bauhofs sich auch in finanzieller Hinsicht positiv bemerkbar mache: "Es konnte eine enorme Kostenersparnis verzeichnet werden", stellte sie klar.

Kindergartenleiterin Sylvia Hefner erinnerte an "eine bereits seit Jahren erwartete Maßnahme", mit deren Fertigstellung man "heuer nicht mehr gerechnet hätte". Obgleich der Löwenanteil der Arbeiten während der Urlaubszeit verrichtet wurde, brachten sich die Bauhofmitarbeiter und in besonders dankenswerter Weise die Eltern ein. Nicht unerwähnt ließ sie, dass die Eltern zahlreiche Firmen und Vereine gewannen. "Auf diese Weise erhielten wir zahlreiche Spenden für die Gemeinschaftsküche, über die wir sehr dankbar sind", betonte die Kindergartenleiterin.

Im Namen der als Träger der Einrichtung fungierenden Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland und des Gerichtstetter Gemeindeteams dankte Gemeindereferentin Claudia Beger für das "gute Miteinander mit der politischen Gemeinde". Dass auch die Kinder viel Spaß im nunmehr hellen und behaglichen Ambiente des Kindergartens St. Burkardus haben, bewiesen sie beim glücklichen Spielen und Basteln in einem der beiden umfangreich modernisierten Gruppenräume.