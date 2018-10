In der Ortsdurchfahrt Zimmern soll eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage (Blitzer) aufgestellt werden. Dies hat der Gemeinderat am Montag beschlossen. Foto: Joachim Casel

Seckach. (lm) Mit der Wahl und der Vereidigung von Siegfried Barth zum neuen Ortsvorsteher von Zimmern und Daniel Kohler zu seinem Stellvertreter in der Sitzung des Seckacher Gemeinderats am Montag ist die Führung des Ortschaftsrats von Zimmern wieder komplett. Seit März vergangenen Jahres hatte der bisherige stellvertretende Ortsvorsteher Siegfried Barth diese Funktion bereits übernommen, da die Versuche, einen so genannten "Ehrenbeamten auf Zeit" für diese Funktion zu begeistern, in der Vergangenheit nicht gefruchtet hatten. Nunmehr stimmte auch der Gemeinderat am Montag dem Vorschlag des Ortschaftsrates zu.

Während noch vor gar nicht all zu langer Zeit wegen einer besorgniserregenden "demografischen Entwicklung" vor einer Überalterung und vor allem vor ausbleibendem Nachwuchs Panikmache und Hysterie verbreitet wurde, zwingen nun die steigenden Kinderzahlen zu Erweiterungen in den Kindergärten. So auch in der Gemeinde Seckach, wo der Gemeinderat den Neubau einer größeren Kindertagesstätte beschloss. Bürgermeister Thomas Ludwig: "Wir müssen der geänderten Situation Rechnung tragen, da in den vergangenen Monaten eine spürbare Steigerung der Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kleinkinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr festzustellen ist. Hinzu kommt, dass am vorhandenen Standort in der Uferstraße schon heute sehr beengte Platzverhältnisse herrschen und keine Expansionsmöglichkeiten mehr gegeben sind". Weiter rechne man auch in Zukunft wieder mit steigenden Kinderzahlen.

Sollten die Verhandlungen zum Ankauf eines derzeit noch in privater Hand befindlichen Grundstücks fruchten, wurde als Standort für die neue Kindertagesstätte der östliche Teil im Gewann "Lange Steinmauer" auf Seckacher Gemarkung festgelegt. Beschlossen wurde neben einem Planungswettbewerb auch die Gründung eines Planungs- und Baukomitees.

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes durch das Ingenieurbüro ifK Ingenieure aus Mosbach und umweltbezogene Gutachten mit einem Umweltbericht, Grünordnungsplan und artenschutzrechtlicher Untersuchung durch das Ingenieurbüro für Umweltplanung Simon aus Mosbach, ergänzen die Vorbereitungen zum Neubau der Seckacher Kindertagesstätte.

Über die Gesamtkosten konnten in der Gemeinderatssitzung zum derzeitigen Standpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Aus Sielenbach in Bayern kommt die Firma Energiebauern GmbH. Sie beabsichtigt, auf Seckacher Gemeindegebiet großflächige Photovoltaikanlagen im Außenbereich zu errichten. Bei den beabsichtigten Flächen handelt es sich nach bereits erfolgten Gesprächen im örtlichen Rathaus um die Gewanne "Roter Markstein" und "Hirschboden" mit einer Gesamtfläche des Planungsgebietes von 14,43 Hektar.

Die gesamte Photovoltaikanlage soll laut Informationen der Betreiber den jährlichen Stromverbrauch von ca. 1310 Vier-Personen-Haushalten abdecken können.

Der Gemeinderat befürwortete nunmehr nach eingehender Vorstellung des Projekts durch Martin Bichler, dem Geschäftsführer der Energiebauern GmbH, die Aufstellung des erforderlichen Bebauungsplans und nahm die Vorstellung des Solarparkprojekts durch die Bauträger zustimmend zur Kenntnis. Der Aufstellungsbeschluss soll in einer der nächsten Sitzungen gefasst werden.

In enger Kooperation mit dem Landkreis soll nach dem Willen des Seckacher Gemeinderates, des Ortschaftsrates Zimmern und einiger Bürger in der Ortsdurchfahrt Zimmern für rund 83.000 Euro eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage (Blitzmasten) installiert und betrieben werden. Als Gründe hierfür wurden das gestiegene Verkehrsaufkommen infolge der Öffnung des Eckenbergtunnels in Adelsheim und die Ergebnisse von Verkehrszählungen angeführt. Bürgermeister Ludwig im Tenor des Landratsamtes: "Die durchschnittliche Geschwindigkeit in diesem Bereich hat sich bei der jüngsten Messung zwar leicht reduziert, doch die Beanstandungsquote blieb mit rund sieben Prozent doch relativ hoch".

Keine wesentlichen Beanstandungen brachte die überörtliche Finanzprüfung für 2010 bis 2015 durch die Gemeindeprüfungsanstalt, wobei die Prüfungsgebühren 24.641 Euro betragen.

Das Ende der Einreichungsfrist von Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl am 11. März nächsten Jahres endet am Montag, 12. Februar 2018, 18 Uhr. Eine eventuell notwendige Neuwahl findet am Sonntag, 25. März, statt. Der Gemeinderat hat zudem den Gemeindewahlausschuss unter dem Vorsitz von Alexander Winter gewählt.