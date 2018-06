Hardheim. (rüb) "Wir sind sehr froh, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen bei uns in Hardheim - und überall in der Region - derzeit so hoch ist", sagte Bürgermeister Volker Rohm am Montag bei der Verabschiedung des Kindergartenbedarfsplans 2018/2019 durch den Gemeinderat. Mit der Einrichtung von zwei neuen Gruppen im Gemeindekindergarten - eine Kleinkindgruppe und eine Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit - reagiert die Gemeinde auf diese erfreuliche Entwicklung.

Diese resultiert zum einen aus der Tatsache, dass entgegen früherer Prognosen nun doch wieder mehr Kinder geboren werden. Zum anderen lassen immer mehr Eltern ihre Kinder schon im Kleinkindalter betreuen: So steigt die Zahl der unter Dreijährigen in den Kindergärten im Gemeindegebiet stetig an.

Hauptamtsleiter Lothar Beger stellte das Konzept vor, das mit den Leiterinnen der Kindergärten und Vertretern der kirchlichen Träger erarbeitet worden ist. Änderungsbedarf bestehe aktuell nur im Gemeindekindergarten "Kindervilla Kunterbunt": Hier werden ab September zwei neue Gruppen eingerichtet.

Es habe sich gezeigt, dass eine weitere Gruppe für Kinder ab drei Jahren mit verlängerter Öffnungszeit benötigt werde. "Zudem besteht eine enorme Nachfrage nach Plätzen für die Kleinkindbetreuung", verdeutlichte Lothar Beger.

Die weitere Kleinkindgruppe wird in den Räumen des Gemeindekindergartens untergebracht. Dafür werden mit Beginn des neuen Kindergartenjahres zwei Gruppen für Kinder ab drei Jahren provisorisch im Schulzentrum untergebracht. Mittel- bis langfristig wird über einen Anbau nachgedacht, in dem dann beide Kleinkindgruppen Platz finden würden. Doch bis dahin wird der Kindergarten ein Provisorium in der Schule nutzen.

Die Einrichtung der beiden Gruppen wird einen Personalmehrbedarf von etwa 4,3 Stellen bedeuten, erläuterte Beger, so dass mit einer jährlichen Personalkostenerhöhung von rund 175.000 Euro zu rechnen sei. Dem gegenüber stünden Mehreinnahmen durch Elternbeiträge und FAG-Zuweisungen in Höhe von rund 150.000 Euro.

Für die Ausstattung der beiden Gruppen werden Investitionen von rund 20.000 Euro nötig sein. Nicht eingerechnet sind die Kosten für notwendige Umbaumaßnahmen zur Schaffung der provisorischen Räume in der Schule.

Anschließend gab Beger einen Überblick über die Ist-Situation und das Angebot in den einzelnen Einrichtungen im kommenden Kindergartenjahr:

Betriebskindergarten Grammer: An der altersgemischten Gruppe für Zweijährige bis Schuleintritt mit Ganztagsöffnungszeit (zwölf Plätze) besteht kein Änderungsbedarf.

Katholischer Kindergarten Gerichtstetten: Es bestehen eine altersgemischte Gruppe ab zwei Jahren mit verlängerter Öffnungszeit (19 Plätze) und eine Mischgruppe ab zwei Jahren mit Regelöffnungszeit, verlängerter Öffnungszeit und Ganztagsöffnungszeit (21 Plätze). Beide Gruppen sind bis zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt. Es besteht kein Änderungsbedarf.

Katholischer Kindergarten Bretzingen: Nach der im letzten Jahr beschlossenen und umgesetzten Änderung besteht eine altersgemischte Gruppe für Einjährige bis Schuleintritt mit 15 Kindern, von denen bis zu fünf Kinder unter drei Jahre sein dürfen. Die Gruppe ist während des ganzen Kindergartenjahres voll belegt, auch die fünf Plätze in der Kleinkindbetreuung. Es besteht eine Warteliste, aber derzeit kein Änderungsbedarf.

Katholischer Kindergarten Schweinberg: Die eine Gruppe mit Regelöffnungszeit (25 Plätze) und tageweise verlängerter Öffnungszeit lässt noch Raum für die Aufnahme von Kindern ab zwei Jahren (derzeit vier Plätze). Es besteht kein Änderungsbedarf.

Katholischer Kindergarten Hardheim: Es bestehen derzeit folgende Gruppen: eine Gruppe mit Regelöffnungszeit (25 bis 28 Plätze), eine Ganztagsgruppe mit verlängerter Öffnungszeit und/oder Regelöffnungszeit und/oder Halbtagsöffnungszeit (22-25 Plätze), eine Kleinkindgruppe (Kinderkrippe) mit Ganztagsöffnungszeit (zehn Plätze). Die beiden Gruppen für Kinder ab drei Jahren sind bis zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt. Für die Kleinkindgruppe besteht eine Warteliste. Es besteht aber kein Änderungsbedarf.

Gemeindekindergarten Hardheim: Es bestehen derzeit folgende Gruppen: zwei Gruppen mit Regelöffnungszeit (50 bis 56 Plätze), eine Ganztagsgruppe mit verlängerter Öffnungszeit und/oder Regelöffnungszeit und/oder Halbtagsöffnungszeit (22 bis 25 Plätze), eine altersgemischte Gruppe für Kinder ab zwei Jahren mit Ganztagsöffnungszeit (20 Plätze) und eine Kleinkindgruppe (Kinderkrippe) mit Ganztagsöffnungszeit (zehn Plätze). Sowohl für die Plätze im Bereich der über Dreijährigen als auch in der Kleinkindbetreuung besteht eine Warteliste. Nach den beschlossenen Änderungen gibt es künftig zwei Kleinkindgruppen und fünf Gruppen für Kinder ab drei Jahren.